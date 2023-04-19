Козырнуть причастностью к великой «гойде»
- Александр Невзоров
- 19.04.2023, 8:10
Блеклые фото медалистов Второй мировой не выдержат конкуренции.
Специфическая акция «ходячее кладбище» так спешно отменяется совсем не из страха перед украинскими дронами.
Запретить родственникам «убитых в сво» хвастануть наличием мертвого «героя в семье» - абсолютно нереально. В кремле есть справедливая уверенность, в том, что граждане не упустят случая козырнуть причастностью к великой «гойде» и таки прицепят своего «на палочку». А потом куда-то его понесут.
По самым скромным подсчетам, таких покойников не меньше 200 тысяч.
К ним, наверняка присоединятся и те граждане, что пока только мечтают похоронить сына, мужа или брата, но уже готовы, всхлипывая, маршировать с их портретиком.
Блеклые фотки медалистов II мировой не выдержат конкуренции. Они затеряются в массе свеженьких мертвецов «путинского призыва» и кандидатов в трупы.
Акция, поневоле превратится в массовое обличение режима и живое опровержение конашенковского вранья.
А вот это категорически не входит в кремлевские планы, ибо может помешать «закогтиться» на троне и рядышком с ним.
Александр Невзоров, t.me