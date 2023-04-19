Козырнуть причастностью к великой «гойде» Александр Невзоров

19.04.2023, 8:10

Блеклые фото медалистов Второй мировой не выдержат конкуренции.

Специфическая акция «ходячее кладбище» так спешно отменяется совсем не из страха перед украинскими дронами.

Запретить родственникам «убитых в сво» хвастануть наличием мертвого «героя в семье» - абсолютно нереально. В кремле есть справедливая уверенность, в том, что граждане не упустят случая козырнуть причастностью к великой «гойде» и таки прицепят своего «на палочку». А потом куда-то его понесут.

По самым скромным подсчетам, таких покойников не меньше 200 тысяч.

К ним, наверняка присоединятся и те граждане, что пока только мечтают похоронить сына, мужа или брата, но уже готовы, всхлипывая, маршировать с их портретиком.

Блеклые фотки медалистов II мировой не выдержат конкуренции. Они затеряются в массе свеженьких мертвецов «путинского призыва» и кандидатов в трупы.

Акция, поневоле превратится в массовое обличение режима и живое опровержение конашенковского вранья.

А вот это категорически не входит в кремлевские планы, ибо может помешать «закогтиться» на троне и рядышком с ним.

Александр Невзоров, t.me

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