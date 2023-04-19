Бойцы 92-й бригады ВСУ окружили российскую пехоту 5 19.04.2023, 8:15

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Оккупантам отрезали путь в отступлению.

Защитники Украины продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Захватчики обречены на смерть, потому что украинские военные отрезают им путь к бегству.

Недавно бойцы Вооруженных сил Украины устроили сафари на российскую пехоту. Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах, в частности, показана работа военных из 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

«Бешкетники Сірка» из 92-й бригады отрезают оккупантам путь к бегству», – отметил Бутусов.

На видео можно увидеть, как ВСУ зафиксировали местонахождение российских оккупантов, а затем нанесли ряд сокрушительных ударов. Число ликвидированных захватчиков не уточняется.

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