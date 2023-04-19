Вот и все «скрепы» 2 Альфред Кох

19.04.2023, 8:27

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Зачем приезжал?

Как только заходит речь об ответственности всего российского народа, мне тут же сотни людей пишут: я тут не при чем, я в этом не участвую, я это не поддерживаю. А какая разница? Никто вас и не обвиняет и не говорит, что вы это делаете. Я про другое. Вины нет, а ответственность - есть. И не надо на меня наезжать: я просто тот гонец, который несет вам эту весть. Это не я придумал. Так жизнь устроена. И вы это знаете не хуже меня.

Или еще. Многие мне говорят: «Вот на Западе к нам так плохо относятся, невозможно получить вид на жительство, найти жилье, открыть счет в банке, на работу не берут и т.д. Мы бежали из России, хотим здесь остаться, а оно вишь как выходит… Мы всегда были против Путина, всегда поддерживали демократов и теперь, видимо, вынуждены будем вернуться. Никому мы оказались здесь не нужны. Запад сам нас толкает в объятия к Путину. Неужели вы хотите, чтобы мы вернулись и начали помогать Путину? А ведь вы не оставляете нам другого выхода!”

У меня всегда к этим людям масса вопросов. Происходит такой диалог:

- Вы говорите, что всегда поддерживали демократов?

- Да, Всегда. Сначала Гайдара, потом Немцова, потом Навального…

- Денег им жертвовали на выборы, на партию?

- Ну, не так радикально… Денег… У меня их у самого немного. Но я всегда был за них!

- Тогда вы, наверное, на всех выборах за них агитировали, входили в избиркомы, были наблюдателями, помогали листовки распространять?

- Нет, мне как-то все недосуг было этим заниматься…

- На митинги ходили? Проспект Сахарова, Болотная?

- Нет. Мне долго ехать. Я в Бирюлево живу.

- Ну, хоть на выборы-то ходили? Голосовали за них?

- Нет, не ходил. Да на что мой голос повлиять может? Выборы - это все спектакль для идиотов…

- Так в чем тогда заключалась ваша поддержка демократов?

- Ну как? Я был за них! Переживал… Ну не за Зюганова же, в самом деле… Я, вообще, человек демократических убеждений.

Что я могу сказать им? Только то, что если они будут поддерживать Путина так же, как они поддерживали демократов, то Западу это не страшно. Пусть возвращаются - и поддерживают.

Зачастую они даже не хотят публично осудить войну и путинский режим: в Москве осталась мама. У нее будут неприятности. Как тут не вспомнить знаменитую сентенцию Иосифа Бродского, что человек - это совокупность его поступков и ничего более…

У меня нет к этим людям никаких претензий. Я их не осуждаю. И даже им сочувствую. В нормальной обстановке, в мирное время позиция «мудрого пескаря» - вполне уважаемая. Но в таких ситуациях как сейчас они становятся ответственными. Они не виноваты - но отвечают. Уже отвечают. Тем, что не могут открыть счет в банке, что им не дают здесь натурализоваться, что их не берут на работу, им здесь не рады… Украинцам открывают, а им - нет, украинцев берут, а их - нет… И т.д.

Я не знаю как это еще толковее можно объяснить? Бывает ответственность без вины. Я это на собственной шкуре знаю. Вот, например, я работал зам. председателя Госкомимущества в 1994-96 годах. Это такой клерк чуть выше среднего правительственного уровня. Занимался приватизацией.

Но в это время Ельцин начал войну в Чечне. Я вообще к ней не имел никакого отношения. И кто бы меня спросил начинать ее или нет? Это просто смешно! Ельцину и его генералам меня под микроскопом не было видно.

Но теперь мне чеченцы через одного пишут, что я один их тех, кто несет ответственность за развязывание этой войны. И что я могу сказать? Виноват? Нет! Несу отвественность? Да. Может быть поэтому и пишу изо дня в день книжку про Ельцина и этот «Дневник войны». Таково мое послушание.

Что еще меня сегодня заинтересовало? Поездка Путина в Геническ? Вообще неинтересно. Был он там, не был? Какая разница? Да хоть бы и был? Что с того? Пустой, неинтересный, неумный, суетливый старичок, все время при разговоре со свистом всасывающий слюну. Приехал, пожал руки генералам, подарил икону, уехал…

И что? Российская армия перешла в наступление? Нет. Где была там и стоит. Как гибли люди, так и гибнут. Что поменялось? Зачем приезжал? Чтобы что? Воодушевил свой войско? Вряд ли…

Оно, его войско, ведь из тех же самых россиян состоит, которые «всегда поддерживали демократов», а теперь «вынуждены быть за Путина»… А по большей части вообще из тех, которым все пофиг. И демократы и Путин. Начальство велело. Вот главный императив россиянина. Начальству - виднее. Я человек маленький. Мне сказано воевать - вот я и воюю.

Я тут случайно посмотрел какой-то кусок соловьевского шабаша. Там один из его крикунов начал что-то говорить, что «президент должен…» Так другой крикун даже договорить ему не дал. Грозно так нахмурил брови и проревел: «Как это «президент должен»? Президент ничего никому не должен!»

Вот она, Россия: мы все ему должны, а он нам - нет. Он и есть смысл всего существования этого народа. Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России… Вот и весь сказ. А вы говорите - демократы, выборы, манифестации… Какие манифестации? Ружье взял - пошел воевать. И рот закрой, пока по сопатке не дали. Вот и все скрепы. И вся «великая культура».

Ой, да что тут снова все эти сопли разводить? Я ж говорю: уже устал воздух сотрясать на эту тему. Все ведь просто и понятно: дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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