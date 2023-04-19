Евгений Магда: Украина должна выдать Лукашенко черную метку 5 19.04.2023, 8:33

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Евгений Магда

Приближается время заплатить по счетам.

Александр Лукашенко 18 апреля встретился с «временно исполняющим обязанности главы ДНР» Денисом Пушилиным.

«На фронте как у нас там дела?.. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» – вопрошал то ли себя, то ли своего визави.

Ранее он всячески избегал встреч с руководителями захваченных Россией территорий. Ведь Пушилин в прошлом году уже побывал в Бресте, где его сопровождали местные чиновники, но на аудиенцию к диктатору все-таки не попал.

Что означает нынешняя встреча Лукашенко с главой самопровозглашенной «ДНР»?

«СНплюс» поговорили с директором Института мировой политики Евгением Магдой (Украина).

– Ранее белорусский правитель всячески избегал контактов с главами оккупированных Россией территорий, потому что не считал равными себе по чину. Что заставило опуститься до уровня Пушилина сейчас?

– Думаю, он вынужден был пойти на эту встречу, потому что кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Россия вкладывает в Беларусь достаточно много денег, поэтому и поставила условие – провести такую встречу.

Если ты считаешь себя главой государства, которое стало одним из основателей Организации Объединенных Нацией, а Пушилин – политическое никто, то такая встреча тебя совершенно не украшает. Мне даже интересно, как и чем белорусские пропагандисты могут теперь похвалиться? Здесь ведь не победа: вас фактически «нагнули», извините за неакадемическое выражение, и сделали это при всем честном народе.

– «В этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» – прозвучало во время разговора. И чем Минск может помочь «ДНР»?

– Видимо, срабатывают рефлексы. Еще с 1990-ых годов начались бесконечные рукопожатия с главами российских регионов, и сейчас, видимо, по заведенке представилось, что вот прилетел очередной глава российского региона… Я думаю, следующим этапом станет визит в Крым: куда ему деваться-то по большому счету?

А насчет помощи так называемой «ДНР» – извините, если Лукашенко в этом направлении предпримет определенные усилия, то он просто забронирует себе место на скамье подсудимых рядом с Путиным. И наконец-то вынудит украинское руководство заявить, что у нас больше никаких дел быть не может, потому что он поддерживает Путина не только политически, но и поддерживает действия по оккупации конкретной украинской территории. Думаю, этим решением в Минске потеряли больше, чем добились.

– Речь о бесповоротном принятии в «клуб изгоев»? Или остается хотя бы теоретическая возможность покинуть этот хаб «любителей Путина»?

– Я не вижу ни возможностей, ни желания покинуть его. Тем более, когда в этом «клубе любителей Путина» человек фактически является дуайеном – старейшиной. Соответственно, деваться особенно некуда.

Другое дело, что и политические лидеры государств-соседей Беларуси должны понимать: уже достаточно давать «последние шансы», хватит уже реагировать на подобные действия пренебрежительно. Нет, так быть не должно. Он должен понести политическое наказание за свои действия. Я думаю, что таковым может быть именно скамья подсудимых на будущем трибунале по преступлениям России в Украине. Ведь если с некой игривостью ты называл себя соучастником агрессии, значит, придет и время платить по счетам.

– Не стала ли эта встреча красной линией, которая перережет любые, даже неофициальные, контакты с руководством Украины?

– Я не знаю, какие неофициальные контакты есть с белорусским руководством. Думаю, если вместе зарабатываются какие-то деньги, то, во-первых, это делается не публично, а во-вторых, встреча с Пушилиным не станет поводом эти контакты прекращать. Но в политическом плане Украина должна выдать черную метку, сказать, что с ним мы больше никогда ни о чем говорить не будем, от слова «вообще». При этом у Украины есть преимущество: она политически не признает Лукашенко, и она может позволить себе не реагировать на его действия.

К сожалению, мы не можем вызвать белорусского посла в украинский МИД, потому что он сбежал из Киева еще год назад, но, думаю, Игорь Кизим, посол Украины в Беларуси, найдет способ донести обеспокоенность Украины тем, что происходит в отношениях двух стран из-за этой встречи.

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