Foreign Policy: Первые 24 часа контрнаступления ВСУ станут решающими 5 19.04.2023, 8:39

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В США назвали главные факторы успеха

Первые сутки грядущего контрнаступления ВСУ, вероятно, будут решающими. Для достижения успеха армии Украины нужно пробить оборону войск страны-оккупанта России, быстро продвинуться в тыл врага и создать угрозу российским военным штабам и центрам снабжения, чтобы усилить панику и сковать военное руководство РФ. Лучше всего могут сработать тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух.

Об этом заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Стефан Гади.

В американском журнале по внешней политике Foreign Policy опубликовали прогноз ученого, в котором он предположил, что первые 24 часа контрнаступления ВСУ станут, вероятно «самым долгим украинским днем».

Он напомнил об опыте предыдущих войн, когда начальная фаза атаки часто определяла последующий характер следующего противостояния, решала, кто победит и устанавливала стратегическое влияние наступления.

Франц-Стефан Гади заметил, что только армия Украины обладает информацией, есть ли у ВСУ военно-технические условия для обеспечения преимущества на поле боя. Все заявления о том, где может быть удар украинской армии, являются только предположениями.

Как полагает ученый, контрнаступление армии Украины будет успешным в том случае, если ВСУ удастся сковать военное руководство РФ и вызвать панику среди рядовых российских оккупантов. Такие шаги помогли бы и «избежать истощение в первые часы будущего наступления».

Кроме того, по словам эксперта, лучше всего могут сработать и такие факторы, как тактическое неожиданность, проявление лидерства на поле боя и боевой дух.

«В этом сценарии украинские бронетанковые колонны пробивают оборону России, быстро продвигаются в российский тыл и угрожают узлам командования и управления, таким как военные штабы и центры снабжения, усиливая панику и паралич», - подчеркнул Франц-Стефан Гади.

При этом он отмечает, что неизвестно, будет ли этого достаточно для долгосрочных стратегических достижений, «не говоря уже о победе в войне» Украины.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ. По словам Данилова, все будет решаться в последний момент. У Украины есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором речь шла о том, что силы обороны Украины в мае могут пойти в контрнаступление. Украинские войска будут атаковать, вероятно, сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников американцев предположил, что ВСУ могут продвинуться на 30 км на Мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль так называемый «сухопутный коридор» РФ в захваченный Крым.

В Институте изучения войны считают, что агрессор Россия опасается контрнаступления армии Украины и на Бахмутском направлении. Как полагают аналитики, в Бахмут переброшены российские силы воздушно-десантных войск, чтобы сдержать возможную контратаку ВСУ.

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