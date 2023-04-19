Навального избили в колонии и пообещали завести новое дело

Навального избили в колонии и пообещали завести новое дело3
- 19.04.2023, 8:51
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Российскому оппозиционеру могут добавить к сроку еще пять лет тюрьмы.
В российской колонии избили оппозиционера Алексея Навального и пообещали открыть против него новое уголовное дело. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.
Утверждается, что сотрудники колонии устроили «провокацию» против оппозиционера – к нему в камеру подселили сокамерника, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной».
«Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация», — рассказал Кобзев.
Адвокат утверждает, что тюремщики силой затащили Навального в камеру. Причем один из охранников ударил его коленом в пах, хотя оппозиционер не оказывал сопротивления.
«Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу», – пишет адвокат.
После этого охранники заблокировали и прижали Навального к стене, а присутствовавшее при этом инциденте начальство колонии «радостно сообщило», что теперь против оппозиционера откроют новое уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности колонии. За это дают до 5 лет лишения свободы.
По словам юриста, после этого начальники колонии «пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа».