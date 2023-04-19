«Россия падает на колени перед Китаем» 1 19.04.2023, 8:56

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Визит министра обороны КНР в Москву закрепил неравноправные отношения.

Встреча министра обороны КНР Ли Шанфу и министра обороны России Сергея Шойгу может свидетельствовать о сближении России и Китая. Впрочем, Пекин преследует собственные интересы.

Об этом «24 каналу» рассказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019), председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый. По его словам, Китаю выгодно использовать Россию, а России выгодны подобные встречи с руководством КНР.

Россия «на коленях» перед Китаем

Глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу 17 апреля встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Этот зарубежный визит является первым для новоизбранного китайского министра. Они могли обсуждать детали военного сотрудничества и совместных учений.

«Для Китая принятие решения о передаче России военно-технической помощи в среднесрочной перспективе поставило бы руководство КНР под удар», – подчеркнул Валерий Чалый.

Кроме того, Пекин, обладая мягкой силой и экономической экспансией, в последнее время ломает свои подходы и демонстрирует все больше силу в военном плане.

«Мне кажется, что они странно действуют, имея столь большой успех и получая от России ресурсы за бесценок. Фактически Россия падает на колени перед Китаем, и они при этом так резко поднимают ставки в противодействии Соединенным Штатам», – отметил дипломат.

По его словам, Китаю сейчас выгодно использовать Россию.

Сближение России и Китая

Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США отметил, что все же не стоит недооценивать встречу Ли Шанфу и Сергея Шойгу. В частности, для России важны подобные визиты, чтобы показать миру, что Пекин готов идти на разговор с Кремлем.

«Я бы оценил сближение Китая и России как реальное, то есть опасное. Смотрим в глаза, сближение есть. Их интересы совпадают во многих вещах, по крайней мере, Китай не скрывает, что он усиливает свои военные возможности для того, чтобы возвращать под свой контроль Тайвань», – отметил Валерий Чалый.

В этом отношении роль агрессивной России пока играет на руку Китаю. Но минус в том, что Россия не смогла реализовать цели по захвату всей Украины. Это для Пекина слабая позиция, которая задает много вопросов относительно его возможностей.

«Мир смотрит: если Россия смогла здесь, то почему Китай не сможет там. В то же время, своей американской позицией Китай шантажирует подобными встречами (Ли Шанфу и Шойгу – 24 Канал) Соединенные Штаты. Не думаю, что в конце концов это сработает», – подчеркнул дипломат.

Китай может использовать развал России

В случае, если Россия после поражения в войне развалится, Китай не только возьмет под контроль экономические (как это уже происходит), но и территории России. Иначе это будет создавать угрозы и для него самого.

«В контексте нераспространения ядерного оружия, конечно, лучше, чтобы его контролировала одна страна. Для Китая ядерное оружие России – это серьезный фактор. То есть фактически это единственная возможность сдерживания Китая Россией», – отметил Чалый.

Во всем остальном интересы двух стран совпадают, в том числе в создании антиамериканской коалиции. Впрочем, стоит отметить, что Китай – это страна, которая формирует свою позицию десятилетиями. Резкое ее изменение сейчас может свидетельствовать об определенных проблемах развития Китая в экономическом плане. Им тоже может не хватать технологий.

Окончательная позиция Китая по отношению к России будет ясна после завершения войны в Украине. Пока, по мнению дипломата, ведутся определенные тактические действия Пекина по использованию слабой позиции Москвы.

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