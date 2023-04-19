«На привоз одежды первым делом приглашали «своих» 1 19.04.2023, 9:13

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Белоруска рассказала, как находит уникальные вещи в секонд-хендах.

В секонды Юлия из Борисова заглядывает с 11 лет, умеет находить там классные и качественные вещи за небольшие деньги. Сейчас девушка активно изучает кастомайзинг.

Специально для ex-press.live борисовчанка показала три лука, которые удалось найти в местных секонд-хендах.

Юля — молодая беларуска, которая с подросткового возраста покупает вещи в секонд-хенде, и очень радуется, когда находит там хорошие вещи:

— Свои первые походы в секонд-хенд я помню с 11 лет. Тогда такие магазины не были настолько популярны, как сейчас, и представляли собой не магазинчики с аккуратно развешанной одеждой и яркой вывеской, а полуподвальные помещения с грудами одежды, в которых посетителям приходилось разбираться самостоятельно. Но даже несмотря на этот недостаток, секонд-хенды привлекали людей ценами и действительно качественными вещами, которых на тот момент невозможно было купить в отечественных магазинах.

Девушка признается, что ее маму звали в числе первых на новые завозы:

— На привоз одежды первым делом приглашали «своих», чтобы выбрать лучшее из лучшего. Моя мама, к счастью, была в списке таких людей. Я помню, как одноклассницы постоянно спрашивали, где я купила джинсы или ветровку, или джемпер. Приходилось смущенно отвечать, что привезли из-за границы. Этому охотно верили, потому что одежда была, как говорится, нулевая, модная и очень хорошего качества.

Сейчас Юля тоже заглядывает в секонд-хенды. Среди борисовских выбирает самые обычные — «МодаМакс» и «Мегахенд». Иногда девушка забегает в стоки, например, «КивиСток». Блуза стоила 8 рублей, джинсовое платье — 15, джинсовка — 10, черное платье под ней — около 5 рублей.

— Я заметила, что качество одежды сильно снизилось. Вероятно, это общемировой тренд. Массмаркет, чьи коллекции прошлых лет завозятся на продажу в секонд-хенды, работает на прибыль, а значит, мы страдаем от перепроизводства одежды и ухудшения качества материалов. Ничем хорошим это, конечно, не закончится.

Понимая всю катастрофу ситуации, белоруска старается реже посещать даже магазины дешевой одежды:

— На данный момент я стараюсь оптимизировать свой гардероб, не покупать лишнего. А еще приглядываюсь к кастомайзингу — переделке одежды на свой вкус.

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