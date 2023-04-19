Полковник ВСУ: Путин готовит неожиданное заявление на 9 мая 1 19.04.2023, 9:20

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Роман Свитан

Забросить «пробный мяч» поручили Пригожину.

Президент России Владимир Путин уже в скором времени может объявить о завершении так называемой «специальной военной операции» в Украине, объясняя это тем, что цели войны якобы достигнуты.

Такой прогноз озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.

Свитан прокомментировал резонансную статью владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «СВО» достигла своей цели и ее нужно остановить.

«Пригожину, скорее всего, поручено, а может и он сам, забросить такой «мяч» на российскую аудиторию, связанный с остановкой боевых действий. Дело в том, что российская армия выдыхается, ей надо сейчас переходить в глухую оборону, а задачи «СВО» не выполнены — как минимум, которые провозглашались. Нигде не вышли на границы ни одной области, кроме Крыма еще в 2014 году. Теперь им придется переходить в глухую оборону, дальше двигаться они просто не смогут. Тем более, на носу наше контрнаступление, поэтому они пытаются как минимум подготовить общественное мнение россиян», — объяснил военный эксперт.

По его словам, Пригожин решил «пощупать общую температуру по палате» — проверить, как россияне воспримут возможную остановку «СВО», переход в глухую оборону или «какие-то движения к мирным переговорам».

«После того как Пригожин проверит реакцию, подаст это как рабочий вариант на 9 мая. Скорее всего, как раз перед 9 мая попробуют. А если действительно пройдет и россияне положительно воспримут остановку «СВО», то на 9 мая Путин может принять решение объявить о завершении «СВО» и достижении каких-то целей», — считает Свитан.

Напомним, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил остановить войну против Украины, поскольку, по его словам, «цель спецоперации была достигнута».

Пригожин опубликовал статью, в которой отметил, что Россия «захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым». Он призвал Кремль «закрепиться на уже имеющихся территориях» и «поставить какую-то жирную точку в СВО».

В России статья Пригожина вызвала бурную реакцию – террорист Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил главаря ЧВК «Вагнер» в предательстве.

В свою очередь, украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен объясняет статью Пригожина опасениями, что наемников ЧВК «Вагнер» во время контрнаступления ВСУ выбьют из Бахмута.

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