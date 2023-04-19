Bloomberg: В Генштабе и Совбезе РФ занервничали из-за зависимости от Китая 19.04.2023, 9:41

Россия загнала себя в угол.

Высокопоставленные российские чиновники начали испытывать беспокойство по поводу растущей технологической зависимости от Китая и связанных с этим рисков для информационной безопасности страны, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Минцифры, подготовленный летом 2022 года.

По данным агентства, в нем приводится мнение некоторых чиновников правительства о том, что компании Huawei и China Mobile Ltd могут занять доминирующее положение на российском рынке в результате санкций США и ЕС за войну в Украине и отсутствия альтернативных поставок. Доминирование китайских компаний в телекоммуникационном секторе России представляет угрозу безопасности России, считают чиновники.

Опасения правительственных чиновников разделяют несколько сотрудников Генштаба, а также некоторые члены Совета Безопасности, рассказали Bloomberg знакомые с документом официальные лица ЕС. Эти опасения совпадают с тем, о чем ранее заявляли США. В мае 2019 года американский Минторг ввел санкции против Huawei, обвинив компанию в том, что она через свое оборудование для сетей 5G занималась шпионажем и подрывала национальную безопасность.

Также российские чиновники опасаются, что зависимость от Китая может помешать развитию отечественной промышленности. Особо уязвимыми группами являются микросхемы и радиоэлектронные устройства. В свете этого Россия пытается производить критическое оборудование для своих нужд самостоятельно.

В то же время из отчета Минцифры следует, что российские и китайские чиновники договаривались о приобретении Россией радиоэлектроники, базовых станций, микросхем, материалов, используемых в полупроводниках и других технологиях. Кроме того, обсуждались поставки из Китая технических компонентов, увеличение производственных мощностей в России и китайские инвестиции в российскую промышленность.

По словам европейских чиновников, Россия «загнала себя в угол» и оказалась отрезана от внешних рынков из-за санкций. США и ЕС продолжают ужесточать санкции, чтобы Россия не смогла получать электронные компоненты через третьи страны. Китайские компании, в свою очередь, стараются не нарушать западные ограничения, отмечает Bloomberg.

Во время визита в Москву в марте этого года председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о возможности укрепить научно-техническое и инновационное сотрудничество. По итогам 2022 года экспорт товаров из Китая в Россию вырос на 12,8%, до 76,1 млрд долларов.

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