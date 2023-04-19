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Весенний призыв 2023 в Беларуси: что известно?

  • 19.04.2023, 9:42
Весенний призыв 2023 в Беларуси: что известно?

Отправка призывников начнется уже на следующей неделе.

С 26 апреля начнется отправка белорусов, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные силы Беларуси, другие войска и воинские формирования.

Сколько призывников отправят в войска?

Всего планируется призвать около 10 тысяч человек. О призыве аналогичного количества призывников заявлялось и в ходе осеннего призыва 2022 года, пишет Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Сколько призывников было вызвано на призывные комиссии?

Вызову на призывные комиссии подлежало около 40 тысяч призывников. 

При этом в начале весеннего призыва были значительно снижены требования к состоянию здоровья призывников. Отправка призывников в войска будет проходить С 26 апреля по 5 мая.

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