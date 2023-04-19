Путин испугался ехать на запуск АЭС в Турцию после ордера из Гааги 2 19.04.2023, 9:49

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Визит отменен, несмотря на личное приглашение Эрдогана.

Президент РФ Владимир Путин решил не ехать в Турцию на церемонию загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». В мероприятии, которое пройдет 27 апреля, Путин примет участие по видеосвязи, рассказал каналу TRT Haber турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В конце марта Эрдоган пригласил Путина лично посетить Турцию. «Возможно, 27 апреля господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг», — говорил он о запуске АЭС телеканалу A Haber.

О подготовке визита Путина сообщило и турецкое издание DikGazete. По его данным, планировалось, что Путин вместе с Эрдоганом посетят пострадавшие от землетрясения провинции и обсудят российско-турецкое партнерство в различных сферах. Но в Москве поспешили заявить, что решение о поездке Путина в Турцию пока не принято.

В середине марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. В частности, его и детского омбудсмена Марию Львову-Белову подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

По ордеру МУС Путина могут арестовать в одной из 123 стран, ратифицировавших Римской статут, на основе которого работает суд. Турция не ратифицировала этот документ и не признает юрисдикцию суда в Гааге.

В Кремле называли АЭС «Аккую» в Турции важным проектом для двухсторонних отношений. 27 апреля компания «Аккую Нуклеар» должна завезти на площадку сооружения АЭС ядерное топливо и поместить его в хранилище. С этого момента станция станет ядерным объектом, а Турция — страной с атомной энергетикой.

АЭС «Аккую» строит «Росатом» на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР и реализуется по модели built — own — operate («строй — владей — эксплуатируй»). Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт, а первый из них будет запущен уже в 2023 году.

Общая стоимость строительства достигает 20 млрд долларов. Эрдоган оценивал вклад будущей АЭС в экономику Турции в 6,5 млрд долларов. Срок ее эксплуатации составит 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

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