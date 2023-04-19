«Дочь отдала оставшиеся 600 рублей — и оператор исчез» 3 19.04.2023, 9:53

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иллюстративное фото

Как белоруска полгода пытается получить свадебный видеофильм.

В октябре 2022 года дочь Ольги Купцевич вышла замуж. На свадьбу был приглашен видеооператор, которому, по словам горожанки, за услугу заплатили 750 рублей. Прошло почти полгода, но видео они так и не получили. Что случилось и как избежать подобных ситуаций, выяснял Intex-press.

Жительница Барановичей Ольга Купцевич обратилась в Intex-press, чтобы рассказать свою историю «борьбы за свадебное видео». По словам горожанки, она уже не знает, что ей делать, а кроме того, ей хочется, чтобы другие не попали в такую же ситуацию.

«Работал без договора, но мы не придали этому значения»

Все началось в октябре 2022 года. Дочь Ольги Купцевич – Анастасия – собиралась замуж. Свадьбу молодые хотели запечатлеть не только на фото, но и на видео. Поэтому стали искать видеооператора.

Поиски длились недолго. Оператора нашли по совету знакомых, и Анастасия связалась с ним. Общая сумма видеосъемки, по словам Ольги, составляла 750 рублей, а сам оператор заверил, что свадебный фильм будет готов через неделю после торжества.

– Он также сообщил, что аванс за работу – 150 рублей – нужно перевести до свадьбы, а оставшуюся сумму после получения видео, – вспоминает Ольга. – Знакомый, который посоветовал этого оператора, сказал, что знает его давно, что этот парень профессионально занимается видеосъемкой. Я предлагала другого человека, но дети не согласились. Сказали, что они будут на свадьбе знакомых и там посмотрят, как он работает.

В результате молодожены оплатили аванс. А за два дня до торжества оператор, по словам горожанки, попросил рассчитаться с ним полностью. И невеста в предсвадебной суете согласилась.

Видеооператор приехал на свадьбу, сделал свою работу, а в конце вечера, когда молодожены рассчитывались с фотографом, ведущим и музыкантами, они отдали оставшуюся сумму и за видеосъемку.

– Дочь отдала оставшиеся 600 рублей, и… оператор исчез, – рассказывает Ольга. – Из всех подрядчиков, которые принимали участие в организации свадьбы, он – единственный, кто работал без договора. Но мы в предпраздничной суматохе не придали этому значения. Конечно, мы сами упустили этот момент и не снимаем с себя ответственности, но кто мог подумать, что все так обернется.

Состава преступления нет

Впервые поинтересоваться, когда будет готово видео, невеста решила спустя месяц после свадьбы. Девушка написала видеооператору в соцсетях, но тот ничего не ответил.

По словам Ольги, ее дочь еще какое-то время переписывалась с видеооператором, но тот либо просил подождать, ссылаясь на большую загруженность, либо игнорировал сообщения.

– Устав ждать видео и постоянно его донимать, дочь написала свою историю в соцсетях. Мы были удивлены, когда на нее откликнулись другие люди из разных городов. Оказалось, что от этого оператора не только мы не можем получить обещанное видео, – рассказывает Ольга. – Тогда я предложила дочери написать заявление в милицию.

В начале января 2023 года Анастасия с еще двумя девушками, которые также не могли получить свое видео, обратилась в Барановичский ГОВД. А 26 марта ей пришел письменный ответ, где было сказано: «…в возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием состава преступления».

После этого Ольга обратилась к нам, а также написала заявление в прокуратуру.

– Для нас свадьба дочери – важное событие. И конечно же, хотелось бы сохранить эти видеомоменты, они очень ценные для нас, – пояснила она.

Объявился сам

Intex-press попытался связаться с видеооператором, но на телефонные звонки он не отвечал.

На днях видеооператор, по словам Ольги, неожиданно сам вышел на связь.

– Прислал исходные файлы и заверил, что к пятнице, 21 апреля, отдаст и готовый фильм. Мы были очень удивлены! Что сподвигло его на это, трудно сказать. Но мы так часто слышали эти обещания, что уже даже не верится, – отмечает Ольга. – Надеюсь, что видео мы все-таки получим. А для других наш опыт, думаю, будет полезен.

Как обезопасить себя?

Intex-press обратился за консультацией к Петру Глебову, адвокату по гражданским делам коллегии адвокатов Беларуси, и рассказал историю Ольги и ее дочери. Как отметил Петр Глебов, в подобной ситуации вполне реально добиться правосудия.

– Потерпевшим необходимо обратиться сначала к адвокату, чтобы составить исковое заявление, а потом – в суд в рамках Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей». И ответчик либо вернет деньги за не оказанную услугу, либо предоставит то, что сделал. В целом, можно взыскать либо средства, либо итог работы. Тем более, что свидетели того, что работа выполнялась, есть, – поясняет адвокат.

По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций и обезопасить себя, необходимо заключать договор либо брать расписку о передаче денег, заверенную нотариусом.

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