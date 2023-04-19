Названы белорусские аптеки, которые не смогут продавать лекарства по рецептам 1 19.04.2023, 10:01

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Из фармацевтического рынка вытесняют частников.

Назвали аптеки в Беларуси, которые не смогут продавать рецептурные препараты. Заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич пояснил, почему аптеки пятой категории не смогут продавать лекарства по рецептам, сообщает Минздрав.

Замминистра обратил внимание на то, что аптеки пятой категории, в частности, это небольшие частные структуры, смогут продавать только безрецептурные лекарства. И заметил, что исключение составляют лишь те аптеки, которые реализуют лекарства на льготной или же бесплатной основе.

Вместе с тем он уточнил, что соответствующее решение о запрете на реализацию лекарств по рецептам было принято скобы по причине того, что на подобные аптеки поступило больше всего нареканий касаемо отпуска препаратов. Он добавил, что при неправильном приеме или неправильной дозировке рецептурные препараты могут нанести вред организму человека или же привести к еще более тяжким и негативным последствиям.

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