«От такого ошалел даже Гиркин» 4 19.04.2023, 10:02

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Павел Губарев

Призыв Губарева к революции устроил переполох в РФ.

Угрозы бывшего главаря «ДНР» Павла Губарева перепугали даже его российских сторонников, которые поспешили откреститься от угроз в адрес Кремля устроить в России революцию.

Губарев опубликовал свой пост накануне вечером, угрожая российским властям в случае попытки подписать мирное соглашение с Украиной.

При этом структура для проведения революции, по его словам, уже создана - это так называемый «клуб рассерженных патриотов», где Губарев является председателем.

Однако заявления бывшего донецкого сепаратиста прозвучали настолько дико и опасно, что от них поспешил откреститься даже Гиркин, который перепугался и поспешно открестился от слов соратника по КРП.

Он категорически опроверг планы о подготовке революции, понимая фатальные последствия для себя и своего окружения со стороны российских спецслужб в таком случае.

Разборки россиян по поводу революции в своем Telegram-канале прокомментировал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам Губарев еще в 2014 году «прославился непроходимой тупостью».

«Бесноватый Паша Губарев пригрозил устроить в России революцию и снести действующую власть. От такого ошалел даже Гиркин, который перепугался и поспешно открестился от слов Губарева. Мол, Паша говорил от своего имени, а не от имени всех «рассерженных патриотов». Но уже поздно. Паша, который еще в 2014 прославился непроходимой тупостью, уже проболтался и слил все планы», - отмечает Казанский.

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