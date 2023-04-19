Как в Беларуси обанкротили завод, помпезно открытый 10 лет назад 3 19.04.2023, 10:29

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Фото: ovz.by

Виновных в напрасной трате средств не нашли.

Верховный суд Беларуси объявил о завершении дел о банкротстве ряда предприятий. Банкротом признан Осиповичский вагоностроительный завод. На протяжении последних лет предприятия стремились продать, но покупателей на нескольких аукционах так и не оказалось. Независимые экономисты говорят, что короткая история этого завода является ярким примером бесхозяйственности и расточительства бюджетных средств, пишет «Белсат».

29 марта закрытое акционерное общество «Осиповичский вагоностроительный завод» экономический суд Могилевской области признал банкротом. Через две недели после принятия этого решения информацию распространил Верховный суд.

Фото: ovz.by

Амбициозные планы чиновников, которые так и не реализовались

Осиповичский вагоностроительный завод возник на базе Осиповичского вагонного депо. В 2008 году правительство Беларуси заключило договор с российской компанией «Гранд Экспресс» о строительстве завода по выпуску железнодорожных вагонов. Белорусские чиновники убеждали, что завод, который стоит 160 миллионов долларов сможет выпускать 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. В 2011-м Евразийский банк развития выдал кредит на 63,5 миллиона долларов под гарантию правительства Беларуси.

Строительство завода закончили в 2013 году. Но заявленное количество вагонов завод никогда не выпускал. Мало того, уже в 2016 году Экономический суд возбудил производство в отношении вагонного завода об экономической несостоятельности. Таким образом менее чем 10-летняя история предприятия, предполагавшегося быть прибыльным, завершилась банкротством и убытками. Генпрокуратура от имени Белорусской железной дороги обратилась в суд с иском к бывшим владельцам и руководителям ОВЗ. Потерпевшая сторона требует компенсации в размере 23 миллионов евро и 16,2 миллионов рублей.

Фото: ovz.by

Убытки теперь должен выплачивать Минфин, а значит белорусские налогоплательщики.

Власти обвинили в том, что завод стал банкротом, топ-менеджеров, но к ответственности никто из руководства завода не был привлечен.

С учетом организации принятия решений в Беларуси случай с осиповичским заводом вообще классическая ситуация, рассказывает в разговоре с «Белсатом» Ярослав Кот, советник Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом. Решения принимаются сверху, нет самостоятельного принятия решений и соответственно, ответственности.

«Здесь вообще два вида проблем. Первая –некомпетентные руководители, которые не способны оценить и согласовывают какими-то коррумпированными способами различные мероприятия а во-вторых – это все часть схем по выведению денег из бюджета. Они получают дотацию на развитие, деньги делят и выводят», – говорит экономист.

По словам эксперта, создание вагонов – это не тот бизнес, вроде продуктов питания. Рынок этой продукцией довольно быстро насыщается и спрос на эту продукцию падает. Когда сделали 2 тысячи вагонов, которые продали, они работают, нужно искать новые рынки сбыта, а в условиях санкций это стало сложно, говорит Ярослав Кот. В странах СНГ нет института репутации, а существует институт связей, что является коррупцией. В общем сделать несложно, а вот продать – это действительно проблема. Хранение на складах также требует много средств, иногда лучше просто продать даже дешевле, чем хранить.

Фото: ovz.by

Виноваты чиновники, но к ответственности их не привлекли

Собеседник «Белсата» говорит, что в ситуации с предприятием вина полностью на плечах чиновников, которые просто не должны принимать участия в таких вещах.

«Причем здесь чиновники? Они дают гарантии от имени государства, но у них нет компетенции, нет экспертизы. Никто из них никогда не занимался бизнесом, тем более, что в СНГ государственные структуры монополизировали железную дорогу и никто фактически в СНГ не представляет, как работает железнодорожный бизнес. На Западе существуют частные компании, которые приобретают часть железной дороги, имеют свои участки и маршруты. Но это рынок и конкуренция. У нас же это просто вопросы чиновников, связей, вывод средств из бюджета», – говорит Ярослав Кот.

Экономист добавляет, что чиновники вообще не должны принимать участия в таких решениях и не должны иметь полномочия для согласования и предоставления гарантий при создании предприятий.

«Если они распоряжаются деньгами из бюджета, то на каком основании они, не спрашивая у нас, дают гарантии. И это не только проблема чиновников, но и проблема системы», – обращает внимание экономист.

Ярослав Кот также говорит, что чтобы такое не повторялось – нужно децентрализовать экономику. Нужно дать возможность именно местным властям принимать решения, а власти в свою очередь должны избираться. Только тогда они будут работать для пользы людей, в интересах избирателей. Теперь же, говорит Ярослав Кот, наши чиновники не умеют помогать людям. Они выполняют решения, которые спускают сверху.

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