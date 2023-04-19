«После прогнозов Буданова пропагандисты бьются в истерике» 19.04.2023, 10:33

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Кирилл Буданов

Активность главы украинской разведки не случайна.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов недавно дал несколько интервью разным изданиям. Такая активность главы украинской разведки может быть не случайна.

Не только прогнозы Кирилла Буданова, но и его активность в медиапространстве может свидетельствовать о будущих хороших новостях. Об этом «24 каналу» рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал журналистам, что попытка зимнего наступления россиян была провальной. Он добавил, что в ближайшее время у России не будет ресурсов для новых наступательных действий.

«Хард-прогнозы – это хорошо, главное, чтобы они совпадали с реальными достижениями. Но Буданов обычно в своих прогнозах очень точен», – отметил Борис Тизенгаузен.

По его словам, Кирилл Буданов активно общается с медиа перед какими-нибудь важными событиями. В частности, это было месяц назад, перед танковым «Рамштайном». По его результатам, Украине предоставили боевые танки Leopard 2.

Сейчас частично начал реализовываться авиационный «Рамштайн», говорится о передаче Украине МиГ. Но дальше поставки авиации могут стать еще более качественными.

Боль для россиян

По мнению Тизенгаузена, глава ГУР МО является большой проблемой и болью для всего российского истеблишмента.

«Когда Буданов выходит с прогнозами, еще неделю пропагандисты с пеной во рту бьются в истерике, разбирая его интервью», – подчеркнул политтехнолог.

Во всех прошлых своих прогнозах Кирилл Буданов был очень точным, и его слова совпадали с тем, что мы наблюдали на поле боя. Поэтому, по всей вероятности, и на этот раз глава украинской разведки четко очертил наши цели и рассказал о перспективах контрнаступления, которые в скором будущем станут реальностью.

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