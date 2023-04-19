Валерий Карбалевич: Лукашенко стыдливо признал свое падение 19.04.2023, 10:39

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Валерий Карбалевич

Шило в мешке не утаишь.

То, что Лукашенко 18 апреля принял у себя главу так называемой «ДНР» Дениса Пушилина, показало, насколько белорусский правитель сегодня «свободен» в своих внешнеполитических шагах и до каких размеров съежился суверенитет белорусского государства, пишет с статье для «Радио Свобода» политолог Валерий Карбалевич.

Главным аргументом в пользу того, что Лукашенко якобы сохраняет определенную автономию, долгое время оставался тот факт, что официальный Минск не признавал аннексии Россией Крыма и четырех украинских областей. Как не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии. Поэтому оценка статуса этих территорий в некотором смысле была индикатором, маркером подлинной независимости Беларуси от России. И этот индикатор ярко свидетельствует, как белорусский суверенитет постепенно сокращается.

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин не первый раз приезжает в Беларусь. Предыдущий раз это было 27 июля прошлого года. Тогда он посетил Брест, встретился с заместителем председателя Брестского облисполкома Дмитрием Городецким, председателем городского «совета депутатов» Николаем Красовским и руководителем региональной организации «Белая Русь» Александром Бахановичем. О том визите ничего не сообщали белорусские государственные медиа. Общественность узнала о поездке от самого Пушилина, который рассказал об этом в своем телеграм-канале. Это было таким почти демонстративным дистанцированием Лукашенко от нежелательного гостя.

Прошло девять месяцев. И что мы видим? 18 апреля Пушилин снова приезжает в Беларусь. И на этот раз с ним встречается Лукашенко. Пушилин назван «временно исполняющим обязанности главы ДНР». Лукашенко обсудил с ним вопросы сотрудничества так называемой «ДНР» с Беларусью, пообещал всяческую помощь. Пушилин заявил, что привез с собой «ряд советников, министров, которые теперь уже в более практичной плоскости проработают эти вопросы».

Это не единственное грехопадение Лукашенко в этом направлении. Хочу напомнить, что 28 сентября 2022 года он внезапно посетил самопровозглашенную республику Абхазию, которая провозгласила независимость в 2008 году. А 23 февраля «президент» этого никем не призного полугосударственного образования Аслан Бжания посетил Минск и был принят Лукашенко.

Процесс пошел. И этот процесс свидетельствует не столько о приобретении какой-то международной легитимности этими контролируемыми Россией территориями, сколько о потере самостоятельности Беларуси.

Кстати, Лукашенко это хорошо понимает. И поэтому признание «ДНР» какое-то ползучее, стыдливое. Формально, по российской версии, «ДНР» на сегодня уже является частью территории РФ. И фактически Лукашенко, который принимает всех губернаторов России, принял Пушилина как главу российского региона. Однако традиционная процедура была нарушена. Обычно на встрече Лукашенко с очередным губернатором присутствуют посол РФ в Беларуси, секретарь «союзного государства», другие чиновники. На этот раз Пушилин был в «почетном» одиночестве. Лукашенко, очевидно, стремится создать впечатление, чтобы внешне так до конца и не было понятно, кого же он принимал: то ли главу российского региона, то ли главу самопровозглашенной «республики» (странно, что, по официальной российской версии, этот регион сохранил свое прежнее название «ДНР»), или кого-то еще. Но шило в мешке не утаишь.

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