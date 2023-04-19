Шокирующие для России новости пришли из ЦАР 2 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

19.04.2023, 10:45

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Захаровой и Лаврову придется раскошелиться.

«Африканаша». Шокирующие новости о «величии» России пришли из ЦАР. Слава МИД России! Борьба с «неоколониализмом» вступает в понятную стадию – приходит пора России платить за дружбу. Центральноафриканская Республика, похоже, протягивает руку.

Альфред Таинга Полоко, президент Экономического и социального совета ЦАР, уверяет, что МВФ и Мировой банк прекратили программы поддержки его страны: «Выбор полного сотрудничества между РФ и ЦАР, который сделали наши руководители, стоил нам потери значительных сумм экономической помощи, которую раньше выделяли нам наши прошлые партнеры».

И вот теперь ЦАР, как пишет «Коммерсантъ», пересказывая слова Альфреда Таинги Полоки, «собирается наращивать сотрудничество и взаимодействие с Россией». Т.е., если иметь в виду особенности помощи МВФ и Мирового банка, то характер этого «сотрудничества» ясен: «Давай, Россия, деньги».

Удивительные люди, путинские стратеги. Как всегда, гениальный результат. Страна у нас богатая, почему б не помочь?

Слушайте, а, может, отправим в ЦАР в порядке помощи агитбригаду – МашкоVа, БеZрукова, ГаZманова, ДюжеVа. Они дадут там грандиозный концерт, расскажут жителям ЦАР о спецоперации, украинском неонацизме, «бендеровцах» (как их называет Путин), неоколониализме. Еще можно показать в ЦАР фильмы «Нюрнберг» и «Вызов». Может, этим ограничимся? Вы представляете лица африканцев, когда БеZруков прочтет им «Клеветникам России»?

А денег не давать. Если только Сергей Лавров, Мария Захарова, да и весь российский МИД не скинутся на поддержку дружбы с ЦАР.

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