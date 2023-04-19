Шокирующие для России новости пришли из ЦАР

Шокирующие для России новости пришли из ЦАР2
- Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
- 19.04.2023, 10:45
- 7,348
Захаровой и Лаврову придется раскошелиться.
«Африканаша». Шокирующие новости о «величии» России пришли из ЦАР. Слава МИД России! Борьба с «неоколониализмом» вступает в понятную стадию – приходит пора России платить за дружбу. Центральноафриканская Республика, похоже, протягивает руку.
Альфред Таинга Полоко, президент Экономического и социального совета ЦАР, уверяет, что МВФ и Мировой банк прекратили программы поддержки его страны: «Выбор полного сотрудничества между РФ и ЦАР, который сделали наши руководители, стоил нам потери значительных сумм экономической помощи, которую раньше выделяли нам наши прошлые партнеры».
И вот теперь ЦАР, как пишет «Коммерсантъ», пересказывая слова Альфреда Таинги Полоки, «собирается наращивать сотрудничество и взаимодействие с Россией». Т.е., если иметь в виду особенности помощи МВФ и Мирового банка, то характер этого «сотрудничества» ясен: «Давай, Россия, деньги».
Удивительные люди, путинские стратеги. Как всегда, гениальный результат. Страна у нас богатая, почему б не помочь?
Слушайте, а, может, отправим в ЦАР в порядке помощи агитбригаду – МашкоVа, БеZрукова, ГаZманова, ДюжеVа. Они дадут там грандиозный концерт, расскажут жителям ЦАР о спецоперации, украинском неонацизме, «бендеровцах» (как их называет Путин), неоколониализме. Еще можно показать в ЦАР фильмы «Нюрнберг» и «Вызов». Может, этим ограничимся? Вы представляете лица африканцев, когда БеZруков прочтет им «Клеветникам России»?
А денег не давать. Если только Сергей Лавров, Мария Захарова, да и весь российский МИД не скинутся на поддержку дружбы с ЦАР.
Телеграм-канал «Рывок и прорыв»