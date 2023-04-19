«Для меня моя дача – и фитнесс, и развлечение, и отдых для души и тела» 1 19.04.2023, 10:47

Как белорусы встречают новый дачный сезон.

После зимнего перерыва у дачников снова начинается напряженная работа.

Как белорусы встречают новый дачный сезон? «Информ-прогулка» провела опрос среди читателей.

Валентина Шевчик

— Люблю земледелие, так как родилась и выросла в д.Любань. Высаживаю всегда по минимуму всего – немного помидор, перца, капусты, огурцов, кабачков, тыквы и картошки. У детей есть свои дачные участки, поэтому зачастую урожаем делюсь с соседями.

Иван Скрипник

— Дача расположена в садоводческом товариществе «Лесное». В этом году многие участки, и мой в том числе, затоплены водой. Такое бывало уже не раз. Но в этом сезоне воды очень много прибыло. Вроде, глянешь, уходит вода. Но как только пройдёт дождь — опять всё уплыло. Когда приступим к посевам – неизвестно.

Светлана Ярмолич

— Вместо дачи у нас — родительский дом в Ситнице с огородом. На данный момент туда не ступить ногой – можно застрять в грязи из-за повышенной влажности. Многие в деревне приступили уже к посевам. Нам же придётся подождать…

Татьяна Некрашевич

— Свою дачу люблю и всегда с оптимизмом принимаюсь за работу. И, если бы не было так влажно и мокро, как сейчас, я бы уже высадила лук и морковку. Но в этом году в нашем садовом товариществе «Морщин» многие участки оказались под водой. Ждём тепла и солнца.

Светлана Карикова

— Настроение прекрасное! Мы с мужем и сыновьями уже открыли дачный сезон. Наша дача на Песчаниках. Не затоплена водой, как у многих сейчас. Выращиваю все овощи, ягоды и фрукты, много цветов разных сортов. Для меня моя дача – и фитнесс, и развлечение, и отдых для души и тела.

Татьяна Таболич

— Живём в своём частном доме. Есть небольшой огород, где мы выращиваем много вкусных овощей и фруктов. И нам хватает, и детям даём, и соседей угощаем, и ещё консервируем излишки. Главное, не лениться!

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