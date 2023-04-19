«Каждый день устраивают танцы, на которые ходят и старички» 19.04.2023, 11:01

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иллюстративное фото sanprimorski.by

Как минчанка отдыхает в санатории, путевку в который ожидала три года.

В Беларуси у пенсионеров есть право отдохнуть в санатории за символическую оплату, инвалидам – и вовсе бесплатно. Жительница Минска рассказала изданию «Ганцевичский час», как она добилась путёвку и организовала себе отдых.

Перед санаторием женщина сделала яркий маникюр, педикюр и уехала наслаждаться отдыхом. Светлане Николаевне 63 года. Она всю жизнь проработала в торговле и в 55 лет вышла на пенсию. Продолжить работать не получилось из-за ухудшения здоровья.

Когда ей поставили диагноз, она два месяца почти не ходила. Но врачи подобрали лечение и женщина воспряла духом. За это время она научилась уделять время себе, а не только хлопотать по дому. Хотя, готовить вкусные обеды и создавать дома уют для мужа, детей и внучки, ей бесспорно, приятно.

Но сменить обстановку полезно в любом возрасте. Женщина рассказала о том, как организовала себе путёвку.

– Как вы узнали, что можно поехать в санаторий по льготной цене?

– Мне рассказала знакомая, что можно стать на очередь на путёвку. Я не сразу пошла оформлять, потому что некоторое время откладывала этот вопрос.

– Что понадобилось для оформления путёвки?

– Из документов нужна копия трудовой, чтобы они убедились, что человек не работает, а уже на пенсии. Работающие пенсионеры бронируют путёвку через работу. Ещё нужны копия пенсионного удостоверения и медсправка.

В поликлинике дают общую справку, где указаны заболевания. С этими документами и заявлением нужно идти в местный исполком к специалисту по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Допустим, в исполкоме Московского района города Минска, это 412 кабинет. Там нет очередей. В графике указаны приёмные дни. Но я заглядывала не только в приёмный день, то они тоже отвечали на вопросы. Мало ли, человек мог не знать график. Я подала документы – они зафиксировали всё и сказали мне ждать 5-6 лет. Но в итоге, предложили раньше.

– А как так получилось, что поехали в санаторий раньше?

– Я не дожидалась пяти лет, а позвонила спустя три года и они были готовы предложить путёвки. Когда я позвонила, специалист ответила, что можно хоть сейчас ехать. Я поначалу даже растерялась, но сбегала и взяла медсправку.

Можно же самому узнавать заранее, как продвигается очередь.

Выбор путёвок не всегда большой. Но, когда я пришла выкупать путёвку, то мне предлагали разные санатории в пределах трёх ближайших месяцев. Получается, они распределяли путёвки на декаду.

Можно было брать на май или на июнь, но мне не нужно занимать летнее время. Летом мы обычно уезжаем на дачу. А вот весной самое время улучшить своё самочувствие.

– Как выбирали санаторий?

– Мне предлагали много санаториев, но я отказалась от дальних поездок, потому что сложно добираться с тяжёлыми вещами. Мне нельзя поднимать тяжести и я побаивалась ехать в Гродно, в Брест «Белая вежа». Хотя там есть очень хорошие крупные санатории, где могут принять в два раза больше отдыхающих, чем в некоторых санаториях возле Минска.

Санаторий находится в 15 километрах от столицы. Мне понравилось, что рядом с домом и при желании можно уехать общественным транспортом. Муж меня привёз и помог сумку дотащить.

Я выбрала не самый лучший, а скорее, один из самых бюджетных санаториев «Приморский» у Минского моря. На сайте санатория было написано, что лечебная база неплохая и что всё находится в одном корпусе. Не всегда же хочется после процедур выходить на улицу. Из-за этого многие выбирают такой вариант.

Плохо, что бассейна нету. Но, при желании можно два-три раза в неделю съездить в бассейн в соседний санаторий. Они-то стройку рядом затеяли, но закончить, возможно, бюджет не позволяет. Поэтому, здание построено, но бассейна нет. Но для меня самое главное, что в санатории есть современная аппаратура для процедур.

– Что из процедур больше понравилось?

– Мне лично назначили не много процедур, потому что при моём заболевании некоторые манипуляции делать нельзя. Я больше релаксирую. Хожу на хвойные и жемчужные ванны, циркулярный душ, магниты. Буду ходить в спелеокомнату, где можно подышать солями.

Здесь много процедур и на каждом этаже есть массажные кабинеты. Цены на массаж относительно невысокие 7-8 рублей за сеанс около 30 минут. Бывает, что в путёвку входят лишь несколько сеансов, а пациенты берут ещё дополнительные платно.

В основном процедуры похожие, как во всех санаториях. Я вначале собиралась в санаторий «Ислочь» в агрогородке Раков, Воложинского района. Это тоже знакомое направление и недалеко от Минска. Но я вычитала, что санаторий беднее по аппаратуре, хотя по отзывам тоже нравится отдыхающим.

Я решила для себя, что в следующий раз перед тем, как ехать в санаторий, я схожу к кардиологу и ревматологу, которые мои основные врачи. У них возьму предписание, что мне можно назначать из процедур и чего нельзя. С рекомендацией на руках я уже буду уверена, какие из процедур брать. А сейчас я приехала с намерением сделать упор на отдых.

– Дорого ли обходится отдых?

– Полная стоимость моей путёвки 1050 рублей на 18 дней с лечением и питанием, если покупать самому. Я же оплатила 152 рубля – это примерно 15%.

А если у человека первая или вторая группа инвалидности, то он имеет право отдыхать в санатории бесплатно. Вторая группа у людей встречается часто, но не все используют возможность отдохнуть бесплатно.

Знаю, что в городе пенсионеры более осведомлённые, потому что многие читают об этом в интернете, либо узнают от знакомых. А вот в деревне не все об этом знают.

Я раньше своей маме предлагала записать её на очередь на путёвку. Казалось бы Логойщина – это недалеко от Минска. Когда она позвонила, то ей сказали, что нельзя взять путёвку. А почему так ответили – я не понимаю. Должно же быть одинаковое обеспечение в городе и в деревне. Тем более, что в сельской местности люди меньше обращают внимание на отдых. Сельчане, то огороды копают, то заняты уходом за животными.

Моя мама так и не поехала никуда. Я затем хотела с ней вместе съездить и заказала путёвку по полной стоимости. Но она не дожила до того момента.

В то же время, в санаториях отдыхает много россиян. Отдыхать у нас им выходит дешевле, чем у них, несмотря на то, что они платят вдвое дороже, чем белорусы.

– Что предлагают отдыхающим помимо процедур?

– В свободное время я читаю книги. Ещё здесь есть культурная программа. Каждый день устраивают танцы на которые ходят и старички. Ведь в основном контингент здесь пожилой, потому что санаторий дешевле других. Естественно, в таких санаториях больше старичков, потому что дёшево.

Ещё бывает кино, концерты и нам предлагают разные экскурсии. Мы оплачиваем за дорогу и входной билет, если платная экскурсия.

Но я в далёкие экскурсии не еду. Лишь Свято-Елизаветинский монастырь посетила и всё. Там очень красиво и интересная экскурсия, которая обошлась в 5 рублей. А сегодня поедем в музыкальный театр. За дорогу 11 рублей и на месте мы оплачиваем билеты, которые забронировали на нашу группу.

Еду, чтобы проветриться и не сидеть на одном месте. При желании можно во время отдыха путешествовать по Беларуси. Обычно, в далёкие туры едут россияне, чтобы посмотреть Брестскую Крепость, Гродно, замки Беларуси.

– И много в санатории любителей активного отдыха?

– В санатории есть очень активные пожилые люди. Со мной в номере отдыхает бабушка из Минска, которой 86 лет. У женщины вторая группа инвалидности и она раз в два года ездит в санатории. Таким образом она использует своё право на бесплатный санаторий. А

Есть среди отдыхающих, которые живут недалеко от санатория. Им так удобно.

Возможно, если бы у меня не болела спина, то и я выбрала бы поездку в Брест или Гродно, потому что интересно поменять обстановку. Раньше я много путешествовала.

– Расскажите, где удалось побывать?

– Моя профессия связана с постоянным общением с людьми, поэтому я всегда любила куда-то поехать. Раньше отдыхали и в Польше, и в Турции.

В молодости много каталась по советскому союзу. С мужем путешествовали по морю на лайнерах. А сейчас, конечно, никуда далеко не едем. Только в санаторий да на дачу, потому что по деньгам сейчас не сильно разгонишься.

Наверное, я своё уже отъездила. Пусть теперь молодые путешествуют. А в наше время сложно было достать путёвку. Чтобы открыть визу и поехать за границу нужно было подключать личные связи. Теперь проще, было бы желание и здоровье.

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