На пенсионерку из Москвы написали три доноса за то, что она похвалила Зеленского 4 19.04.2023, 11:00

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Поводом стала беседа в столовой санатория.

Суд в Москве оштрафовал пенсионерку на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ. Она назвала президента Украины Владимира Зеленского «красивым молодым человеком с хорошим чувством юмора», сообщает «Медуза».

Поводом для дела против 70-летней Ольги Слегиной стала беседа женщины в столовой санатория. Там Слегина обсуждала с уроженкой Одессы как правильно произносить украинское слово «паляница» и сделала комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На женщину написали три доноса. Через три дня к ней в номер пришел человек в штатском, который показал «какой-то документ». В этот же день на женщину составили протокол по статье о «дискредитации» ВС РФ. Силовики во время допроса убедили Ольгу Слегину подписать рапорт, в котором ее слова видоизменили.

Сторона защиты планирует подать апелляционную жалобу на решение суда.

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