Гордон: Путина «плавят» изнутри, нарочно показывая идиотом 19.04.2023, 11:06

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Дмитрий Гордон

В Кремле заваривается какая-то «каша».

Вчера российские пропагандисты выложили видео, где Путин якобы приехал на «передовую» в Херсонкую и Луганскую области.

Но сразу же стало понятно, что это старое видео, потому что глава РФ произнес фразу: «Сейчас будет Пасха», - хотя праздник в этом году уже прошел.

На эту новость отреагировал известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который посоветовал пиар-команде Путина не позориться и хотя бы слушать, что говорит их хозяин.

«Да, они потом почистили это, но уже поздно», – отметил эксперт во время совместного стрима с Алесей Бацман.

Но сразу же после этого Гордон выдвинул другую версию. По его словам, постоянные промахи Путина могут свидетельствовать о том, что его специально «плавят».

«Я уверен, что там (в Кремле – ред.) есть умные люди, которые против этой страшной авантюры, и они понимают, что Путина надо скорее сбрасывать, иначе капец всем. Я охотно представляю, что его плавят внутри, показывая идиотом», – объяснил журналист.

Затем Гордон провел исторические параллели. Например, Семичастный, руководитель КГБ СССР, который возглавлял заговор против Хрущева, специально придерживал товар (хлеб, мясо) на полках магазинов, провоцируя недовольство по всей стране.

«Кгбшники косили под обычных людей, ходили и говорили: «Вот Хрущев, при нем ни мяса нет, ни хлеба». Следующее направление, которое делал Семичастный, – это запуск в народ анекдотов про Хрущева», – рассказал журналист.

Эту же тему (анекдоты и товар) повторил Андропов при дряхлеющем Брежневе, а также оппозиция при Горбачеве.

«То есть я не исключаю, что в Кремле варится какая-то каша», – резюмировал Гордон.

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