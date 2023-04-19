Добавление всего одного ингредиента в чай поможет сделать живот плоским 4 19.04.2023, 11:20

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Диетолог поделилась рецептом необычного напитка.

Есть чудо ингредиент, который поможет в достижении плоского живота.

Он предотвращает вздутие живота, способен ускорять метаболизм и помогает снижению веса.

Чтобы уменьшить объемы в животе, нужно работать над этой задачей комплексно. То есть контролировать свой рацион, включить физические нагрузки и пить правильный чай.

Нутрициолог Крутика Нанавати считает, что добавление яблочного уксуса в утренний напиток поможет избежать вздутия живота, более эффективно усваивать минералы и стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике.

Он помогает пищеварению, ускоряет метаболизм, подавляет аппетит и уменьшает задержку воды.

Также она поделилась рецептом чая с яблочным уксусом.

Возьмите 1 ст. л. качественного яблочного уксуса (не в пластиковой бутылке), 1 ч. л. сока лимона, корицу, имбирь и мед — по вкусу.

Все, что остается сделать, добавить 200 мл горячей воды и дать немного настояться.

Пейте этот напиток один раз в день — и он поможет сделать ваш живот более плоским.

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