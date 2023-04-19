Для белорусов создали нового «ростовщика» 3 19.04.2023, 11:28

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Глава Нацбанка Каллаур рассказал о специальном указе Лукашенко.

Операторы сотовой связи получат право выдавать гражданам займы на потребительские нужны. Соответствующий проект указа уже подготовлен, рассказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, выступая на совместном заседании «палаты представителей» и «совета республики» 19 апреля, сообщает БелТА.

«Подготовлен проект указа Лукашенко, предоставляющий право операторам сотовой связи выдавать нашим гражданам займы на потребительские нужды в сумме, не превышающей 200 базовых величин», — рассказал Каллаур.

В настоящее время размер базовой величины — 37 рублей. Соответственно, 200 базовых величин — 7400 рублей.

По словам главы Нацбанка, такая мера повысит доступ физлиц к финансам и выведет «микрофинансирование на новый уровень, соответствующий нынешним реалиям».

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