Более 50 кораблей-призраков: в Северной Европе разоблачили секретные операции РФ в своих водах 19.04.2023, 11:46

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Иллюстративное фото

Россия готовит масштабные диверсии.

Российские военные и гражданские «корабли-призраки» передвигаются в Балтийском и Северном морях и собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

Об этом свидетельствует совместное расследование общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, сообщает «Европейская правда».

Деятельность российской разведки раскрыли, когда скандинавские телерадиовещательные компании DK, NRK, SVT и Yle исследовали информацию о радиотрафике и местонахождении российских кораблей вокруг своих государств.

Большое количество российских военных и гражданских кораблей в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции изучают дно моря с помощью спецоборудования и выясняют, как связана инфраструктура этих стран.

По мнению экспертов, целью России является получение информации, которая бы позволила ей саботировать, среди прочего, распределение электроэнергии Северо-Западной Европы или осуществить диверсии, в том числе путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

Согласно расследованию, в водах Северной Европы плавают российские «корабли-призраки». Это суда, которые выключили свои так называемые передатчики AIS и не сообщают о своем местонахождении.

Примером является корабль ВМС России «Адмирал Владимирский». Официально он занимается морскими исследованиями, но, по данным источников, его также используют для разведывательной работы.

В частности, судно перемещалось в окрестностях семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов во время одной миссии. Корабль замедлялся, когда приближался к районам, где есть ветровые электростанции.

Когда журналисты подошли к судну на небольшой лодке, они столкнулись с человеком в балаклаве, который держал оружие, похожее на военную штурмовую винтовку.

Тот же корабль был замечен у побережья Шотландии в прошлом году при входе в Морей-Ферт 10 ноября, примерно в 30 морских милях к востоку от Лоссимута, где базируется флот морских патрульных самолетов Королевских ВВС.

Офицер датской контрразведки отметил журналистам, что РФ готовит диверсионные планы на случай полного конфликта с Западом. Глава норвежской разведки отметил расследователям, что эта военная программа является очень важной для России и ее контролируют непосредственно из Москвы.

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