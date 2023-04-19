«Я не работодатель, а считаю работников своей семьей» 19.04.2023, 11:47

Предприниматель из «лихих 90-х» рассказал о бизнесе и богатстве.

Предприниматель из 90-х заработал первый капитал на селёдке и создал успешный бизнес на мясных продуктах. Местные прозвали его «мясным королём»! Хотите узнать как живёт бизнесмен из Ганцевичей Брестской области? Журналисты издания «Ганцевичский час» с видео-камерой заглянули почти в каждый уголок дома Владимира Кондратюка.

Владимир Владимирович в следующем году отметит своё 80-летие и многие знают его, как человека открытого и жизнерадостного о ком говорят – душа на распашку. Пожилой и умудрённый жизнью бизнесмен Владимир Кондратюк ценитель духовности, поэтому вкладывает средства не в дорогие вещи и увеличение капитала. Он хранит самое ценное на виду в каждой комнате своего скромного жилища. Бизнесмен показал нажитое добро и раскрыл секреты успеха частного бизнеса.

Ганцевчанин один из самых опытных предпринимателей в районе, кто начал зарабатывать на торговле после развала Союза. Во времена дефицита и талонной системы в магазинах многие ездили на закупку в соседние страны и приторговывали на рынке одеждой и всякой мелочёвкой. Тогда торгашей называли челноками или спекулянтами.

Владимир Кондратюк ушёл в торгаши с комбината панельного домостроения (КПД). Говорит, что с развалом союза резко уменьшились объёмы работы и упала зарплата. Денег не хватало и он начал ездить в Польшу челноком. Привезённые товары продавал не только в Ганцевичах, но и в других городах Беларуси.

— Заработав начальный капитал, выбрал свою нишу – торговлю продуктами

— Первое время сам солил и продавал вкуснейшую селёдку. Открыл на рынке три вагончика, затем построили небольшой продуктовый магазинчик, где работали шесть человек.

В 90-е годы возле его вагончика выстраивалась очередь за продуктами, как в Мавзолей. Сейчас его знают, как учредителя предприятия «Продукты и К». Магазин «Продукты» популярен среди ганцевчан.

За месяц магазин продаёт около 20 тонн мясной продукции белорусских производителей. В магазине богатый ассортимент бакалеи и есть важное отличие от других торговых точек – там не купишь спиртное и сигареты. Хозяин противник спиртного и принципиально не продаёт вредные товары, хотя другие имеют на этом прибыль. Предприниматель рассказал, в чём секрет успешного бизнеса.

— Назовите три составляющие, которые помогли вам построить бизнес?

— Во-первых, нужно любить свою работу. Во-вторых, собрать надёжный коллектив и тогда будет успех. Я не работодатель, а считаю работников своей семьёй. Некоторые продавцы и водитель работают у меня более 20 лет. Вот в этом залог нормальной работы.

Ещё важно выбрать одно направление, найти своего поставщика и развиваться. У меня основное направление – это мясная продукция агрокомбината «Снов». С этим поставщиком я работаю более 20 лет.

И самое главное, не быть жадным и не думать только о себе. Стараюсь, чтобы у людей была достойная зарплата и отношусь к каждому с уважением и доверием. Они знают, где лежат ключи. Но я могу даже дом не запирать, потому что тут нечего брать. Моё богатство – это тысячи книг и хорошие отношения с людьми.

— Как думаете, почему у других не получается открыть свой бизнес?

— Потому что не каждый умеет написать «Данаю» и заниматься бизнесом дано тоже не каждому. Нужно выбирать то, в чём есть навыки и к чему лежит душа. Выбирать одно направление и развиваться.

Многие, кто со мной работал, продавали то помидоры, то другую продукцию. А нужно быть настойчивым и продвигать свой товар. Тогда люди привыкают и становятся постоянными покупателями. Ведь, у меня тоже не сразу получалось. Но со временем завоевал своего покупателя.

Было такое, что привозил два раза в неделю из Минска две тонны хлебобулочных изделий 20 наименований. Этот товар уходил за пару дней. Тогда из райисполкома настояли, чтобы я прекратил продавать хлеб и я согласился.

У меня осталась только мясная продукция. Я увеличил ассортимент мясной продукции и доходы выросли. На то время в магазинах была солянка, килька, ганцевичская колбаса, а лучшее привозили только из Вильнюса.

— Как развивать бизнес предпринимателям, которые уже выбрали направление?

— Нужно улучшать ассортимент продукции и приучать своего покупателя. За один день или месяц это не сделаешь. Я в этом направлении работаю более 25 лет.

Когда я продавал рыбу и селёдку – за день раскупали более тонны. Секрет в том, что что рыба была свежая, вкусная. Я привозил с Балтики свежемороженую рыбу и сам делал селёдку. Много сортов делал, старался ее красиво упаковать. Покупателям нравился продукт и они брали много.

Ещё для успешной работы нужно относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я прихожу в своё магазин и всегда становлюсь в очередь. В очереди могу рассказать анекдот, пообщаться с покупателями, что немаловажно для меня. Чтобы повысить культуру обслуживания нужно чаще улыбаться и читать Дейла Карнеги.

Что дает стимул жить

— Расскажите, какие трудные ситуации были у в жизни и как Вы с ними справлялись?

— Самый трудный период в жизни для маня был 15 лет назад, когда умерла жена. Всё остальное суета-сует.

Пережить это помог упрямый характер. Я не спился и не стал вести аскетический образ жизни. Может в доме и не хватает женской руки, но меня устраивает.

Я не гонюсь за вещами. У меня в доме достаточно скромно – сплю на кровати, которую когда-то сделал своими руками и у меня нет телевизора. Я не призываю всех отказаться от телевизора, но мне он не нужен.

Все новости утром я читаю в ноутбуке или на планшете, и мне достаточно. Я не смотрю как поёт Малахов, потому что мне не интересно.

— А что Вам помогает справляться с эмоциями, когда уходят близкие и друзья?

— Очень трудно, когда уходят мои друзья. Но я не бросаюсь в крайности, а нахожу успокоение в книгах. Могу читать до трёх часов ночи. Чтение помогает отвлекаться на другую информацию.

Специальных упражнений не практикую. Каждое утро начинается в семь часов, когда приходят мои работники – это для меня лучше зарядки.

Каждый день записываю для себя: пульс, давление, настроение. Если нужно принимаю таблетку и бодрствую. Общаюсь с сыном и внуком. Они обязательно звонят мне по телефону. Сын живёт в Подмосковье.

— Соблюдаете ли особый рацион для сохранения здоровья?

— Обязательно. Мяса и колбас я почти не кушаю. Люблю сало и ещё сам готовлю рыбу: тушёную, солёную. Сам готовлю горчицу, аджику. Люблю готовить салат под шубой, который заправляю домашним майонезом.

Есть у меня огромный выбор домашних заготовок: солёные огурчики, домашние наливки, сушёные яблоки, ягоды, грибы, чаи. Сегодня природа настолько богата, что может прокормить каждого, только не нужно лениться это собрать и приготовить. Интересные рецепты заготовок есть в книгах и журналах, которых у меня целые полки.

Богатство

— Расскажите, как удалось собрать такую огромную библиотеку? Какие особенные экземпляры у Вас есть?

— Первые экземпляры книг военной тематики привёз из армии. Я служил на полуострове Рыбачий в Баренцевом море. Затем я постоянно пополнял библиотеку. Мог хлеба не купить, а книги покупал. Самая ценная – это библия.

У меня тысячи книг: классическая литература, духовная, научная, серии энциклопедий. Есть самодельные книги, в которые собрал интересные иллюстрации и переписал стихи Омара Хайяма.

Я перечитал собрания Ленина, Маркса и Энгельса. Книжные стеллажи в каждой комнате. Даже был Коран, но я отдал её мусульманину.

Многие спрашивают, что мне даёт чтение, к примеру, Поэмы Гомера «Одиссея». Я не могу ответить на этот вопрос. Кто сам любит читать, тот меня поймёт.

— А ваши дети и внуки интересуются библиотекой?

— Внук врач, а внучка филолог, но они больше читают в телефонах. Для меня это дико. Но я понимаю, что им так удобнее и не навязываю свои интересы.

— Если бы у Вас была возможность встретиться с Богом, что бы вы у него попросили?

— Мира на земле и здоровья себе и всем близким. Если будет мир и здоровье, то больше ничего не надо. Остальное можно заработать.

Сегодня море возможностей зарабатывать деньги, только не все это используют. Каждый человек сам хозяин своей жизни. Если хочешь жить лучше, то не жди и старайся зарабатывать. Многое зависит от человека. Ведь богат не тот, у которого много денег, а тот, кому их хватает.

Владимир Владимирович в следующем году отметит своё 80-летие и многие знают его, как человека открытого и жизнерадостного о ком говорят – душа на распашку

Рецепты бизнесмена Кондратюка

Камса солёная

Покупаем свежемороженую салаку и размораживаем в холодильнике или в солёной воде.

На литр воды добавляем 2 ложки соли, 1 ложку сахара и 1 ложку уксуса, промываем, вычищаем. Маринуем в холодном рассоле с перчиком и лавровым листом около 12 часов.

Наливка «Вишнёвая»

Вишню засыпать сахаром и оставить бродить в тёплом месте на три месяца, натянув на бутыль перчатку.

По окончанию брожения сцедить жидкость и отфильтровать через несколько слоёв ткани. Готовое вино разлить в красивые бутылки.

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