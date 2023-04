The Times: Шри-Ланка передает Китаю 100 тысяч макак 8 19.04.2023, 12:01

3,930

фото: zuma

Для чего?

Власти Шри-Ланки планируют отправить 100 тысяч цейлонских макак — самых маленьких обезьянок, которые живут только на этом острове — Китаю в качестве выплаты внешнего долга перед этой страной. Об этом 18 апреля сообщило издание The Times.

Как стало известно, на таких условиях сделки настоял сам Китай.

Китайские чиновники утверждают, что зверьков разместят в зоопарках, однако общества по защите животных и правозащитные организации сомневаются в правдивости такого заявления. В Китае есть только 18 зоопарков с возможностью размещать такой тип животных, и во всех может поместиться только 5 тысяч обезьян.

«Сначала мы думали, что их хотят зарезать на мясо, но потом мы получили другую информацию. Сейчас мы полностью убеждены, что макаки попадут в лаборатории на биологические эксперименты, так как существует большой спрос, особенно после Covid, на таких маленьких лабораторных животных. Однако как их будут вылавливать. А перевозить? Трудно себе представить», — сказал Хеманта Уитонадж из Центра экологической справедливости в Коломбо.

По его словам, в Шри-Ланке по состоянию на середину 1970-х жило около 600 тысяч цейлонских макак, после этого переписи популяции не проводились. В любом случае, погашение долга перед Китаем макаками — это, по его мнению, «ужасная судьба для этих животных».

А международная некоммерческая организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — люди за этическое отношение к животным) также прямо заявляет, что макак в китайских лабораториях будут «помещать в клетки, отравлять, резать и убивать» и что это поставит их вид на грань исчезновения.

Что подвело Шри-Ланку к такому положению и такой сделке?

В Шри-Ланке в прошлом году прошли беспрецедентно массовые акции протеста вследствие серьезного экономического кризиса. Ковид подсек главный корень экономики страны — сферу туризма. На это наложились последствия неэффективного управления страной — страну возглавлял прокитайское правительство, делавшее ставку на китайские инвестиции и кредиты.

Шри-Ланка вынужденная была официально объявить дефолт. В результате акции протеста привели к бегству президента Шри-Ланки Гатабаи Раджапаксы и его семьи за границу и смене власти в стране. Однако это не решило экономических проблем и вопросов выплаты внешних долгов — перед Китаем прежде всего.

Как отмечает The Times, Китай в рамках инициативы «Один пояс — один путь» инвестировал огромные деньги в инфраструктуру Шри-Ланки, и особенно в ее стратегический морской порт Хамбантота, который был полностью построен за счет китайского кредита.

И сейчас стоимостью судьбы 100 тысяч цейлонских макак Шри-Ланка пытается выплатить 7 миллиардов долларов долга Китаю за его инвестиции.

