Верховная рада Украины: Шаг Лукашенко является преднамеренной провокацией 5 19.04.2023, 12:06

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Диктатору направлен серьезный сигнал.

Отзыв посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций является серьезным сигналом для Александра Лукашенко, который пошел на провокацию.

Об этом «Зеркалу» заявил глава Комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Для Украины абсолютно неприемлемы какие-либо официальные контакты какого-либо государства с подконтрольными России террористическими организациями «ДНР-ЛНР». По сути, «ДНР-ЛНР» являются террористическими инструментами и фактическими органами России. Шаг Лукашенко является преднамеренной провокацией на грани признания так называемых «ДНР-ЛНР». Украина не может поддерживать дипломатические отношения с государствами, признающими «ДНР-ЛНР», — отметил Мережко.

По его мнению, отзыв посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций является серьезным сигналом для Александра Лукашенко, который пошел на провокацию.

Напомним, официальный Киев отозвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций. Это произошло после встречи Александра Лукашенко с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным. В МИД Украины это назвали «очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ».

18 апреля состоялась встреча Александра Лукашенко с «временно исполняющим обязанности главы» самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным. Во время нее Лукашенко поинтересовался: «На фронте как у нас там дела?» По словам Пушилина, его с официальным визитом в Беларусь пригласил сам Лукашенко.

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