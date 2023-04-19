Артиллеристы ВСУ одним ударом ликвидировали целое подразделение русских оккупантов

Артиллеристы ВСУ одним ударом ликвидировали целое подразделение русских оккупантов1
- 19.04.2023, 12:09
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Видеофакт.
Артиллеристы отдельной Президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого точными выстрелами уничтожили вражескую штурмовую группу, в состав которой входило шесть оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.
«Напрасные попытки оккупантов спрятаться от украинской артиллерии: работает 2-й механизированный батальон Президентской бригады», - говорится в комментарии к видео.