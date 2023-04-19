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Артиллеристы ВСУ одним ударом ликвидировали целое подразделение русских оккупантов

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  • 19.04.2023, 12:09
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Артиллеристы ВСУ одним ударом ликвидировали целое подразделение русских оккупантов

Видеофакт.

Артиллеристы отдельной Президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого точными выстрелами уничтожили вражескую штурмовую группу, в состав которой входило шесть оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

«Напрасные попытки оккупантов спрятаться от украинской артиллерии: работает 2-й механизированный батальон Президентской бригады», - говорится в комментарии к видео.

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