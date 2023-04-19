Белорус хотел продать свой Lexus, но оказалось, что в РФ есть «двойник» автомобиля 2 19.04.2023, 12:18

1,554

Машины-двойники — явление нередкое.

Более трех лет минчанин Денис ездил на своём Lexus LX и даже не догадывался, что у дорогого внедорожника на территории РФ объявился «брат-близнец» с идентичным VIN-номером. Его наличие вскрылось случайно: мужчина решил продать автомобиль и выяснились интересные подробности...

Сейчас минчанин временно снял объявление о продаже, чтобы до конца разобраться с российским двойником и «обезвредить» его. А вот какие проблемы могут возникнуть от такого нежеланного «родства», можно ли «нейтрализовать» двойника и как лучше это сделать — в материале av.by.

Lexus LX450d Денис приобрёл в 2019 году в Российской Федерации. Иномарке на момент покупки было два года. О том, что у «Лексуса» в соседнем государстве есть клон, минчанин узнал только в сентябре 2022-го:

— Когда мы решили продать машину, оказалось, что такой же Lexus с идентичным VIN есть в РФ. Я сразу отдал свой автомобиль на экспертизу, чтобы избежать проблем и лишних вопросов. Там изучали раму, сварные швы. Проверяли, не перебит ли идентификационный номер…

После проведённой экспертизы выяснилось, что VIN-код Lexus из Беларуси не подвергался никаким изменениям.

— Могу лишь предположить, что, как только машина выехала из России после покупки, бывший владелец «слил инфу» о ней тем, кто занимается кражей автомобилей. Насколько я знаю, там это распространённая практика. Едва какой-то дорогой автомобиль приобретают и вывозят из страны, злоумышленники угоняют машину такой же марки, модели, цвета, перебивают VIN-номера и продают.

После проверки оказалось: российский двойник минского «Лексуса» физически находится в Казахстане. Вероятнее всего, хозяин не догадывается, что машина, которой он владеет, с «тёмным прошлым».

— Пока мы сняли объявление о продаже для выяснения всех обстоятельств, так как на автомобиль наложены некоторые ограничения на территории РФ за неуплату налогов.

Примечательно, что в похожую ситуацию попал ещё один наш читатель.

— Семь лет назад нами был куплен автомобиль в России и успешно поставлен на учёт в Беларуси. Всё это время машина находилась в одних руках и не продавалась. При реализации опубликовал объявление, и буквально через пару дней после моей публикации на крупном российском ресурсе появилось предложение о продаже подобной машины с таким же VIN-кодом! — рассказывает Дмитрий.

Автомобиль, о котором идёт речь, — Ford Fusion 2008 года выпуска. Он приобретался мужчиной в российском автосалоне.

— Предположу, что некие недобросовестные работники, которые оформляют договоры купли-продажи в автоцентрах РФ, видя, что машина уезжает из страны, угоняют подобное авто, подделывают документы и получают двойника, — говорит наш читатель.

Машина Дмитрия с оригинальным идентификационным номером сейчас зарегистрирована в Гродненской области, а её клон с перебитым VIN — в Белгороде. Белорус уверен: человек, который разместил объявление о продаже автомобиля-«близнеца», сделал так специально.

— Думаю, это предпринято для того, чтобы я не мог свою машину разместить на данной площадке. Дело в том, что два автомобиля с одинаковым VIN российский ресурс блокирует. Выходит, я знаю, что у моего авто — оригинальный номер, а он знает, что он скопировал мой код и ездит на угнанной машине? По-хорошему, если заявить в милицию, белгородские правоохранители должны конфисковать иномарку и вернуть её настоящему владельцу, у которого она была угнана предположительно семь-восемь лет назад. Но что делать законопослушным гражданам, оказавшимся в такой ситуации?

Машины-двойники — явление нередкое. Технически создать клона совсем несложно. Как мы уже писали выше, злоумышленники заранее подбирают себе жертву — автомобиль, который внешне похож на тот, что они угнали или планируют угнать. Узнают VIN-номер, перебивают его на «близнеце» и готовят «липовые» документы.

Есть информация о клоне? Звоните в милицию!

Что делать в подобных случаях и как можно защитить себя от нежелательных последствий? Об этом мы спросили у старшего оперуполномоченного по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД РБ подполковника милиции Артёма Ковалёва.

— Если автовладелец узнаёт, что есть возможная проблема с его ТС (подделка документов, изменённый VIN-номер), если он владеет даже косвенной информацией о том, что автомобиль с идентичным VIN-номером находится на регистрационном учёте какой-либо из стран, данный гражданин имеет право прибыть в ОВД, сообщить о выявленных возможных признаках совершения преступления в отношении его транспортного средства. И ОВД будет проводить проверку.

Артём Ковалёв отмечает, что установить, точно ли перебит код, или же имеется машина-двойник, можно в ходе материалов проверки, осуществляемой органами внутренних дел во взаимодействии с Государственным комитетом судебных экспертиз в соответствии с требованием УПК РБ:

— Машина осматривается, проводится автотехническая экспертиза, устанавливается, имеются ли признаки изменения номера рамы, кузова, шасси, изучается подлинность номерных агрегатов и узлов: двигателя, коробки передач, блока управления. После запрашивается информация в иностранные государства. На основании этого делается вывод, имеются ли признаки изменения идентификационного номера, подделка документов, выявлен ли факт совпадения аналогичного ТС, стоящего на учёте в иностранном государстве.

— Какие последствия могут быть для автовладельца транспорта, у которого появился двойник?

— Если ТС приобретено законопослушным способом, зарегистрировано в соответствии с правилами, последствий не будет никаких. Они могут возникнуть, если граждане пытаются определённого рода моменты скрыть, схитрить. Например, когда приобретают ТС на иностранном учёте в сопредельных государствах и не принимают мер по государственной регистрации в РБ. Когда не установлен правоустанавливающий документ приобретённого ТС, когда не установлен правособственник данного ТС — тогда могут возникнуть вопросы, — отмечает Артём Ковалёв.

Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минску: «Процесс исследования VIN-номера и выдача заключения происходят не более чем в тридцатидневный срок»

Как часто обращаются за подобным исследованием, сколько оно длится и как быстро получают результаты? Эти вопросы мы адресовали главному эксперту отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по Минску Станиславу Горбунову.

— В каких ситуациях чаще всего осуществляется экспертиза VIN-номеров?

— На экспертизу идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств, так называемую экспертизу VIN-номера, большинство автомашин попадает после осмотра сотрудниками Госавтоинспекции при проведении сверки номеров. Следует отметить, что если в одном МРЭО вопросов при снятии с учёта у сотрудника ГАИ не возникает, то в другом отделении при постановке на учёт инспектор может заподозрить видоизменение VIN-номера и рекомендовать проведение экспертизы.

С соответствующим направлением от ГАИ владелец транспортного средства обращается в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения исследования. Предварительная запись на осмотр на определённые дату и время осуществляется посредством онлайн-регистрации на официальном сайте ГКСЭ либо по телефону. Cтоимость в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минску — 172 рубля 35 копеек. В других подразделениях может незначительно отличаться.

— Часто ли к вам обращаются для проверки VIN-номера, когда у машины внезапно появляется двойник?

— Необходимость в проведении этой экспертизы чаще всего вызвана коррозионными изменениями идентификационной маркировки или проведением ремонтных работ. В общей массе данного вида экспертиз случаи с так называемыми двойниками встречаются довольно редко. Указанной проблематикой занимаются сотрудники ОВД. Зачастую от них и поступает информация о существовании двойника. Эксперты в свою очередь выполняют техническую часть, отвечая на вопросы о способе нанесения маркировки, её расположении, возможном внесении в её содержание изменений и т. д.

— Как проходит процедура проверки нанесения VIN-кода? Сколько она длится?

— Экспертиза VIN-номера в том числе проводится на платной основе. В день осмотра владелец транспортного средства приезжает в определённое подразделение ГКСЭ. Там заключается договор. Далее эксперт осматривает автомашину. Сам осмотр занимает, как правило, не более часа. При заключении договора обязательно присутствие владельца либо его представителя с доверенностью.

— В срок, не превышающий 30 календарных дней с момента осмотра, гражданин получает на руки заключение судебной экспертизы, — рассказали в ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».