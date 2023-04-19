Пионтковский назвал дату, которая расставит все точки над «і»2
- 19.04.2023, 12:21
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После этого Крым окажется в громадном «котле».
Российский оппозиционер, политолог и публицист Андрей Пионтковский во время интервью для YouTube-канала «Фабрика новин» отметил, что на сегодняшний момент все с нетерпением ждут 21 апреля, когда состоится последняя встреча в формате «Рамштайн» перед контрнаступлением ВСУ.
Именно в этот день наконец-то прояснятся многие моменты в вопросе военной помощи Украине.
Как подчеркнул Пионтковский, самое главное, чтобы союзники предоставили Залужному возможность реализовать его знаменитый сценарий, о котором он рассказал в интервью The Economist еще в декабре прошлого года.
Речь идет о плане, который предполагает, что украинская армия возьмет Мелитополь и выйдет к побережью Азовского моря.
При этом Крым окажется в громадном котле и начнет обстреливаться ракетами «Хаймарс», а также дальнобойными ракетами, наконец-то полученными Украиной.