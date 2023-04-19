Как погладить одежду, если нет утюга 19.04.2023, 12:26

Хитрые лайфхаки, которые помогут убрать складки и выглядеть на «все сто».

В жизни случаются разные ситуации, к которым не всегда бываешь готов. Например, может возникнуть необходимость погладить вещи, а утюга под рукой не окажется. Но выход есть даже из этой казалось бы тупиковой ситуации. Об этом пишет pixelinform.

Утюг есть в каждом доме, но бывают ситуации, когда его может не оказаться под рукой, например, если он сломался. Даже в таком случае существуют лайфхаки, которые помогут погладить вещи и без использования данного устройства.

Лайфхак №1

Можно добавить кубики льда в сушильную машину - лед будет таять, образовывая пар, который «расправится» со складками на одежде. Данный «трюк» выполняется достаточно быстро - всего за 10 минут, но может быть бесполезным, если привести в порядок нужно плотную джинсовую ткань.

Лайфхак №2

В ванной можно включить горячую воду и развесить одежду, после чего закрыть дверь. Комната наполнится паром, который и поможет убрать складки на вещах.

Лайфхак №3

Выручить может простой фен, особенно эффективным он будет в паре с пульверизатором. Так, одежду нужно повесить на вешалку, включить фен и легко смачивать складки, а затем сушить их горячим воздухом. В результате помятые вещи можно привести в порядок.

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