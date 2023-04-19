Как погладить одежду, если нет утюга
- 19.04.2023, 12:26
Хитрые лайфхаки, которые помогут убрать складки и выглядеть на «все сто».
В жизни случаются разные ситуации, к которым не всегда бываешь готов. Например, может возникнуть необходимость погладить вещи, а утюга под рукой не окажется. Но выход есть даже из этой казалось бы тупиковой ситуации. Об этом пишет pixelinform.
Утюг есть в каждом доме, но бывают ситуации, когда его может не оказаться под рукой, например, если он сломался. Даже в таком случае существуют лайфхаки, которые помогут погладить вещи и без использования данного устройства.
Лайфхак №1
Можно добавить кубики льда в сушильную машину - лед будет таять, образовывая пар, который «расправится» со складками на одежде. Данный «трюк» выполняется достаточно быстро - всего за 10 минут, но может быть бесполезным, если привести в порядок нужно плотную джинсовую ткань.
Лайфхак №2
В ванной можно включить горячую воду и развесить одежду, после чего закрыть дверь. Комната наполнится паром, который и поможет убрать складки на вещах.
Лайфхак №3
Выручить может простой фен, особенно эффективным он будет в паре с пульверизатором. Так, одежду нужно повесить на вешалку, включить фен и легко смачивать складки, а затем сушить их горячим воздухом. В результате помятые вещи можно привести в порядок.