СМИ: Баллистическая ракета уничтожила военный объект в Брянской области РФ 19.04.2023, 12:41

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иллюстративное фото

Удар был нанесен «Точкой У».

Ночью подразделения украинской армии нанесли удар по территории России, подорвав военный объект в Брянской области, сообщает dialog.ua.

Российские власти заявляют, что ВСУ выпустили по России баллистическую ракету «Точка У». Заявление об этом сделал местный губернатор Богомаз в собственном Telegram-канале.

Однако пользователи считают, что полностью доверять информации российских властей нельзя.

Как сообщал сайт Charter97.org, ночью дрон атаковал военкомат городского округа Новозыбков в Брянской области РФ.

В Сети появилось видео, на котором слышен мощнейший взрыв, произошедший ночью.

«Момент атаки беспилотника на военкомат в Брянской области РФ», - отмечено в комментарии к видео.

Что именно «подорвали ВСУ» и каким образом, пока остается тайной. Пользователи Сети отмечают, что российские власти редко публикуют правдивую информацию о военных потерях. При этом украинская армия вряд ли тратила бы боевой заряд на военкомат при наличии большого количества реальных военных целей на территории области.

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