«Осталось только пообниматься с Пригожиным» 19.04.2023, 12:47

Ниже падать диктатору уже некуда.

Во вторник 18 апреля Александр Лукашенко встретился с «и.о. главы ДНР» Денисом Пушилиным. Самозванец предложил террористу свою «помощь».

Напомним, летом прошлого года Пушилин уже приезжал в Беларусь, но встречался тогда в Бресте с мелкими чиновниками.

Политолог Анатолий Котов в комментарии udf отметил, что у встречи руководителей Беларуси и «ДНР» могло быть две основные причины.

«Кремль все больше опускает Лукашенко. Встреча с Пушилиным – это продолжение трека, когда его заставляют встречаться с руководителями непризнанных территорий, той же Абхазии», – сказал Котов.

С другой стороны, общение Лукашенко с Пушилиным, по его мнению, является «логичным следствием алчности и желания заработать».

«Не секрет, что идет торговля с территориями Донбасса, оккупированными Россией. Появились проекты по «оздоровлению» детей Донбасса на территории Беларуси, которые являются предметом рассмотрения в Международном уголовном суде. Есть желание заработать на «восстановлении» инфраструктуры. Бизнес на крови. Сначала помогаем разрушать, потом зарабатываем на восстановлении», – считает Котов.

Он констатировал, что в целом такие контакты, показывают тот тупик, в который зашла внешняя политика режима.

«Идет фактическое признание оккупированных территорий российскими и встреча на камеры с военным преступником и банальным финансовым мошенником. Достаточно сложно сказать, как можно упасть еще ниже. Осталось только пообниматься прилюдно с руководством ЧВК «Вагнера», – полагает Котов.

Он добавил:

«Такие встречи демонстрируют полную зависимость от Кремля. Когда у тебя есть желание сохранить поле для маневра, встречаться с настолько одиозными персонажами публично (да, и не публично), не будешь. Ниже падать, практически некуда».

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