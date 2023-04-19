Из-за войны обрушилась прибыль нефтепровода «Дружба» 2 19.04.2023, 12:59

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Нефтяники консервируют инфраструктуру.

В конце прошлого года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» готовилось к сокращению в 2023 году поставок нефти вдвое. Реальность оказалась еще более суровой. «Флагшток» рассказывает о том, как выживает в новых условиях белорусский оператор нефтепровода «Дружба».

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией на предприятии, в результате сокращения объема поставок один из трубопроводов идущий в направлении Польши был законсервирован.

«Из Мозыря в сторону Польши лежит 2 трубы, одна диаметром 720 мм, вторая — 1020 мм. Из трубы меньшего диаметра извлекли нефть и вместо нее закачали инертный газ. Готовится остановка насосных станций "Туров" и "Кобрин"».

Работы по консервации будут продолжены на участке нефтепровода до Мозыря. На этом участке идет три трубы, по которым идет прокачка нефти до Мозырского НПЗ и в сторону Венгрии. В ближайшее время планируется консервация нефтеперекачивающей станции (НПС) «Защебье», расположенной на данном участке.

«НПС "Защебье" уже раньше была на консервации. Это подпорная НПС. Без нее при малых объемах перекачки вообще можно обойтись».

По словам собеседника в результате сокращения объемов транспортировки примерно в 10 раз обрушилась прибыль предприятия.

В 2020 году совокупный объем транспортировки нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» составлял 61,5 млн тонн. Более половины всего объема направлялось из России в сторону Польши — 33,2 млн тонн. Еще 12,3 млн тонн отправлялось на границу с Украиной для последующей транспортировки в Венгрию. Однако российская агрессия в отношении Украины в 2022 году существенно изменила европейский рынок нефтепродуктов, сделав белорусскую ветку нефтепровода «Дружба» почти не нужной для транзита.

Сегодня «польская» ветка нефтепровода используется только для поставок казахской нефти в Германию. В декабре 2022 года «Казтрансойл» заключил с «Гомельтранснефть Дружба» контракт на транспортировку 1,2 млн тонн. Поставки нефти в Польшу были прекращены по инициативе России в феврале 2023 года. Формальной причиной стала передача Польшей танков «Леопард» Украине. Объем поставки в направлении Венгрии составляет около 5 млн тонн. Таким образом, совокупный транзит нефти по территории Беларуси сократился в 7,3 раза по сравнению с 2020 годом.

Режим Лукашенко, предполагая уменьшение прокачки нефти в 2023 году в 2 раза, пытался согласовать повышение тарифа на транзит нефти по территории Беларуси на 39%. В Москве позволили увеличить лишь на 9%.

В 2021 году прибыль до налогообложения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» составляла 205 млн рублей (около 80 млн долларов). Это был наивысший показатель среди всех акционерных обществ Гомельской области без учета Мозырского НПЗ, который засекретил информацию. Теперь же предприятие утратит свою роль важнейшего финансового донора.

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