Пленный оккупант Александр Сергеевич Пушкин публично высказался о Путине 7 19.04.2023, 12:58

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Россиянин признался, что лучше бы он сидел дома.

На YouTube-канале Volodymyr Zolkin опубликовали новое интервью с очередным российским военнопленным, который оказался полным тезкой русского поэта Александра Пушкина, но при этом заявил, что он никогда «не читал, не читает и вряд ли будет читать», потому что род деятельности у него связан с техникой.

Но более интересным оказался ответ пленного на вопрос журналиста о том, хороший ли он подданный для своего царя. Без каких-либо колебаний оккупант сказал: «Я думаю, что да».

Затем он аргументировал свои слова: «Потому что я всю жизнь жил и детей воспитывал тоже как добропорядочных граждан Российской Федерации».

Видимо, в России добропорядочными считаются люди, согласные без малейших колебаний выполнять преступные приказы власти. Кроме этого, пленный признался, что он голосовал на выборах за Путина и все его друзья и соседи еще до первой мобилизации говорили о том, как все хорошо и Путин хороший.

«А когда вас отправили умирать, президент стал нехорошим?» – уточнил интервьюер.

«Нет, – тотчас же возразил оккупант. – Я не говорю, что он нехороший. Но лучше бы я дома сидел и только смотрел новости».

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