Лаврова нарядили в свадебного «генерала» 1 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

19.04.2023, 13:06

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Сергей Лавров

«Ученый-историк» – новый тренд в российских верхах.

Монография, если верить (что, конечно, очень спорная идея!) обращению Лаврова, размещенному на официальном сайте МИД РФ – совсем недавно вышедшая. Вовсе не переиздание какого-нибудь старого гимна, посвященного Советской Украине – а, напротив, свежачок. Такой «Истории Украины» мир еще не видел.

Других деталей о монографии сайт МИД РФ не сообщает. Но, немного погуглив, мы обнаружим и список авторов, и монографию в свободном доступе, со вступительным словом Лаврова, повторяющим текст на сайте МИДа, а также сообщение о презентации в ноябре прошлого года. Последнее вышло под заголовком «Историю Украины переписали» – нет, ну кто же так откровенно палится? Ноябрь 2022 – это полгода назад, и, значит, монография уже не самой первой свежести, хотя год выхода и обозначен как 2023. А публикация на сайте МИД РФ появилась в понедельник, 17 апреля.

В ФБ-группе МИД РФ, где был размещен англоязычный вариант обращения Лаврова, он вызвал оживленные комментарии. Россиянам припомнили ракетные обстрелы украинских городов в пасхальную ночь: «Таковы их обычаи. Они теперь отмечают Пасху человеческими жертвоприношениями. Как в 3-м Рейхе, возвращались к дохристинским языческим богам древних германцев, так и Путин с Гундяевым выстроили смесь Золотого Тельца с Геенной Огненной». А сам факт презентации Лавровым монографии, посвященной истории Украины, сравнили с выходом фундаментального труда «История еврейства», написанного И. фон Риббентропом в соавторстве с Э. Кальтенбруннером, под редакцией д.ф.н. Й. Геббельса.

Желание Лаврова поучаствовать в исторической монографии, хотя бы как автор вступительного слова, отчасти объяснимо практическими соображениями. «Ученый-историк» – новый тренд в российских верхах. Это солидно, довольно доходно, к тому же в свободное время можно немного подхалтурить написанием альтеристорической фантастики. Когда же час расплаты все-таки пробьет и придет время предстать перед Международным трибуналом, такой «ученый-историк» может попробовать закосить под архивного червя, далекого от политики. Или же просто, без затей, прикинуться идиотом от рождения. Для тех, кто не смог по каким-то причинам добыть себе справку о невменяемости от районного психиатра, это совсем неплохой выход. Впрочем, справку все же лучше иметь и регулярно обновлять. Обстановка в России меняется очень быстро, и одних только оппозиционеров на весь лимит 25-летних приговоров явно не хватит. Конечно, у Лаврова едва ли получится сойти за академичного историка, далекого от политики, хотя сойти за идиота он вполне может попробовать. Но все же, едва ли это единственная причина лавровского интереса к монографии по истории Украины. Определенно, должно быть что-то ещё.

Авторский коллектив монографии выглядит довольно провинциально. Это наводит на мысль, что они просто подтащили Лаврова к своему труду, в качестве свадебного генерала с фаршированной головой. Такое тоже не исключено и, возможно, было проделано с подачи коллеги Лаврова, «министра иностранных дел Луганской Народной Республики» Владислава Дейнего, включенного в команду. В связи с упразднением «МИД ЛНР» Дейнего пришлось срочно подаваться в историки: жить как-то надо, а в России министр иностранных дел уже есть. Но, опять же, хотя такая причина повышенного внимания Лаврова к монографии тоже возможна, она не объясняет внезапную актуализацию темы «по-новому переписанной истории Украины» именно сейчас.

Сама монография, при знакомстве с ней, что называется, не впечатляет. Примерно в такой же степени, и с той же физиологической реакцией, как не впечатлила героя Войновича вегетарианская свинина «Прогресс» из прессованной брюквы, которую тот попробовал в столовой Московской Коммунистической Республики (МОСКОРЕП) в 2042 году (уже совсем недолго осталось). Авторский коллектив подошел к делу формально и халтурно, без малейшей искры творчества, ограничившись распилом денег, выделенных на «переписывание истории» и механической копипастой кусков из известных источников, приведенных в разделе «использованная литература». Между тем, авторы имели отличный шанс сказать собственное слово в исторической науке, описав, к примеру, со слов В.В. Путина процесс изобретения Украины В.И.Лениным и проанализировав, сам ли Ленин пришел к этой идее, или она была вброшена ему из австрийского Генштаба — и, если да, то через кого именно. Немного особняком стоят только две последние главы, скомпилированные из российских пропагандистских материалов начиная с 2014 года. Тут не поспоришь – такой украинской истории мир еще не видел.

Тем не менее, большой, 650-страничный, труд получился совершенно нечитаемым. Скучный канцелярит, которым он написан, буквально скользит мимо сознания, не задерживаясь в памяти – хотя, с другой стороны, авторы, возможно, на это и рассчитывали. Внимательное прочтение монографии выявило бы ее компиляторскую вторичность и породило бы неприятные вопросы о том, на что же были потрачены деньги. Зато разглядывание обложки и оглавления, а также краткие пересказы особо забористых мест, должны вполне устроить заказчиков из «Фонда поддержки и защиты прав пресмыкающихся соотечественников, проживающих за рубежом». На основании монографии уже подготовлен и учебник для 10–11 классов.

Но, все-таки, чем же могла быть вызвана внезапная актуализация на сайте МИД РФ темы монографии полугодовой давности именно сейчас? Здесь видна только одна версия: либо уже в момент появления в ней вступительного слова от Лаврова, либо позднее, в МИДе возник план ее перевода на языки дружественных России африканских и азиатских стран, список которых сейчас и уточняется.

Идея, что и говорить, богатая — притом, во всех смыслах. На организации переводов такой монографии на экзотические языки можно отмыть огромные деньги. К тому же она, скорее всего, окажется единственным трудом по истории Украины на любом из этих языков. А первая презентация монографии, похоже, состоится в ООН, где Россия председательствует в Совбезе с первого апреля, и куда по этому поводу засобирался Лавров с делегацией. Несколько сот экземпляров на русском языке, или даже на английском (на редкие и экзотические языки ее перевести навряд ли успели, это требует времени) могут быть отправлены дипломатическим багажом. Самому Лаврову и большей части российской делегации, после трехдневного троллинга, вызвавшего в Москве изрядную истерику, все-таки открыли визы в США. Причем, именно 17-го. Не исключено, что в составе делегации обнаружится и кто-то из авторского коллектива.

Если это так, то на Генассамблее ООН нам покажут на днях цирковой номер с участием «российских историков», жонглирующих распятыми мальчиками.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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