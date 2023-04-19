Минское казино разыгрывает трактор 5 19.04.2023, 13:10

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Стоимостью 27 тысяч долларов.

Возле торгового центра «Дана Молл» в Минске появился трактор, украшенный праздничным бантиком. Оказывается, трактор разыгрывается в казино, расположенном в центре, пишет «Зеркало».

Как оказалось, слоган этой акции не «Все на посевную», а «Сильный фактор — в Неваде трактор».

Трактор появился у казино с неделю назад, но до сих пор не разыгран. Может ли игрок забрать выигрыш деньгами, не сообщается.

Стоимость трактора МТЗ Belarus 82.3 на сайте завода не указана, но указана на сайте дилера в Москве — 2 270 000 российских рублей (без малого 27 тысяч долларов). Почему владельцы казино выбрали такое транспортное средство, а не банальный автомобиль, неизвестно.

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