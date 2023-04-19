CSIS: У России проблемы с производством нового оружия 2 19.04.2023, 13:19

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Фото: rfe / rl

Но Москва имеет большие запасы старого.

Россия из-за влияния западных санкций испытывает трудности с производством нового вооружения для войны в Украине. Впрочем, Москва имеет в запасе достаточно старое оружие.

Как пишет ТСН, об этом идет речь в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Отмечается, что российская армия вынуждена ремонтировать и ставить в строй танки старых моделей. Ведь РФ «просто нет ресурсов для создания новых, а западные санкции не позволяют ей найти комплектующие и инструменты, необходимые для сбора современного танка». Таким образом, отмечают аналитики, «российские вооруженные силы находятся в упадке». Впрочем, несмотря на это, оккупанты имеют достаточно огневой силы, чтобы продолжать войну.

Специалисты CSIS отмечают, что Кремль может черпать пополнение техники из запасов времен холодной войны и даже постарше, чтобы попытаться количеством компенсировать отставание. По мнению аналитиков, «уровень российских вооруженных сил с точки зрения современного оборудования, вероятно, снизится, по крайней мере, в ближайшее время».

К слову, в отчете сообщают, что потери страны-агрессорки с начала полномасштабной войны составили от 1845 до 3511 танков. В частности, и самые новые – Т-72Б3. Также CSIS со ссылкой на данные проекта Oryx отмечают, что по состоянию на прошлую неделю были визуальные доказательства уничтожения, повреждения, ухода или захвата более 500 российских танков Т-72Б3 различных модификаций.

России также не хватает современных устройств для оптических систем. Раньше их импортировали из Франции. Теперь РФ не может приобрести их из-за санкций. В то же время страна устанавливает более старые. Также вместо европейских шариковых подшипников, необходимых для производства транспортных средств, россияне устанавливают китайские и малайзийские, а они значительно уступают качеству.

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