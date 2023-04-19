«Увидела кухню, подумала: не дай Бог − моя» 19.04.2023, 13:27

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Белоруска рассказала, как сама сделала дизайн в квартире.

Александра переехала в свою квартиру в Минске в 2017 году. Несмотря на то, что ремонт от прошлых хозяев был неплохим, она решила в ней все переделать — и не пожалела. Уже 6 лет Саша живет со стильным интерьером, который полностью придумала сама, и до сих пор ничего не хочет в нем поменять, пишет realt.by.

Ремонт девушка делала в 2016-м году. Весь процесс занял всего 7 месяцев.

− Квартира была в хорошем состоянии изначально. Здесь было чисто и аккуратно. Но так как ремонт был сделан в 2000-х, тут присутствовали все атрибуты того времени − потолок с разными уровнями, ниши в стене. Тогда это считалось красивым, но мне хотелось сделать что-то свое.

Из того, что Александра оставила — дубовый паркет, деревянные двери, ванная, окна и батареи.

− На тот момент у меня не было большой насмотренности, но я специально изучала всякие журналы, Пинтерест, и сохраняла себе все, что нравится, и уже дальше прицельно выбирала, что сделать.

По поводу дизайна Саша ни с кем консультировалась. Говорит, что ведь никто лучше нее не знает, что именно ей нужно. Стиль, на котором остановилась хозяйка квартиры, называется mid-century modern. Это − эклектика, возникшая на стыке уютного конструктивизма 50-х годов и современных тенденций к повышению функциональности вещей и расширению пространства.

− Сейчас этим уже никого не удивишь. Но тогда подбор материалов был сложен. Когда я приходила в магазин и говорила, что хочу золотой смеситель, мне показывали вычурный кран с лебедями. А я хотела простой прямоугольный, но золотой. На меня смотрели и не могли понять, чего я от них хочу.

Кухню Александра выбирала по цветовой раскраске. Заказала, а через месяц-полтора испугалась, что она получится очень яркой.

— Пришла в фирму и оказалось, что мою кухню еще не успели покрасить, и мы договорились, что они сделают ее на 2 тона бледнее. Но когда кухню привезли, и я с другого конца двора увидела в грузовике что-то очень ярко-бирюзовое внутри, то подумала — не дай Бог, это моя кухня. Яркая-яркая! Подъезжаю ближе, а это — мало того, что моя кухня, так она еще и в защитной пленке, которая делает ее более бледной. Настоящий цвет оказался еще ярче. В общем, я долго к ней присматривалась, но в итоге очень полюбила.

Кухня в квартире объединена с гостиной.

− Когда я делала ремонт, я была кулинарным блогером. Я и сейчас люблю готовить и приглашать гостей. Поэтому мне было важно, чтобы в кухне было много мест для хранения, был стол, куда могут сесть гости. Всю кухню я проектировала сама.

В интерьере у девушки много картин белорусских художников. И это ответ — почему она сделала белые стены. Как раз для того, чтобы можно было повесить картины, и все они смотрелись хорошо. Одну из картин Александра нарисовала сама. Писала ее на курсах под руководством художника.

Спальня — это большая комната площадью 17 квадратов. Такие размеры были Александре не нужны, и часть помещения выделили под гардеробную. С обоями в спальне тоже произошла накладка.

− Первоначально я заказала темно-синие обои с белыми геометрическими полосами. Однако потом поняла, что под них трудно что-то подобрать — мебель, декор. Приезда заказа я ждала с ужасом. Мне повезло, что обои приехали с браком, и их удалось вернуть на фабрику. Мне отдали деньги, и я заказала просто синие обои.

Несмотря на то, что ремонту уже больше 6 лет, Александру в ее квартире все устраивает.

− Я продумывала тут каждую мелочь — мне до сих пор тут все сильно нравится. Ничего менять пока не хочу.

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