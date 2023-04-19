Эксперты рассказали, почему не стоит покупать уже нарезанный хлеб 1 19.04.2023, 13:38

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Причина, о которой вы даже не догадывались.

Иногда в попытках сэкономить время мы выбираем нарезанный хлеб вместо целого. И это не всегда хорошо.

Его удобство в том, что можно сразу вытащить из упаковки и использовать. Надолго такому хлебу не стоит «задерживаться» дома. 24 канал объясняет почему.

Почему не стоит покупать уже нарезанный хлеб

Такой продукт портится быстрее, чем его целый аналог. Все потому, что площадь для поражения плесенью и вредными микроорганизмами увеличивается в разы.

Эксперты отмечают, что на этот процесс будет влиять и хранение в полиэтилене. В таких условиях вентиляция далеко не лучшая, из-за чего появляется конденсат. Поэтому лучше всего держать нарезанный хлеб в мешочке из ткани. Это исключит возможность плесневения и продолжит свежесть.

Насторожить должен еще один факт – на комбинатах для нарезки используются специальные ножи, которые смазывают маслом. Очень вероятно, что мало производителей используют качественное масло, ведь это приводило бы к подорожанию хлеба в целом.

Обрабатывать ножи нужно для того, чтобы куски были ровными, не крошились и не слипались. Вместо масла производитель может использовать другие вещества, такие как консерванты или этиловый спирт. Для организма человека это вредные средства.

Как правильно хранить хлеб

• Не храните хлеб в полиэтиленовом пакете. Это плохая идея, ведь тепло и закрытое пространство способствуют развитию вредоносной микрофлоры.

• Лучшее место для хранения хлеба – хлебница из глины или же из дерева или лозы. Главное, чтобы туда не попадала влага, а сама хлебница не имела остатков хлеба. Поэтому перед тем как класть туда новые буханки, протрите ее уксусом и хорошо просушите. Также можно воспользоваться методом хранения наших предков – завернуть хлеб в натуральную ткань, как вот лен. Сейчас на рынке продаются специальные мешочки.

• Если у вас два вида хлеба – черный и белый, не кладите их рядом без упаковки, потому что это приведет к быстрой порче обоих продуктов. Также для хранения подойдет чистая и сухая металлическая кастрюля с крышкой.

• Заметим, что хлеб можно замораживать или хранить в холодильнике – так он хранится значительно дольше. Ведь низкие температуры – некомфортная среда для развития дрожжевых микробов.

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