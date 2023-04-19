«Сдирают деньги, переделывая рынок в пользу приближенной к Лукашенко клиники» 19.04.2023, 13:47

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Что происходит с частными медцентрами в Беларуси?

Претензии Комитета госконтроля к офтальмологическому медцентру «Новое зрение» стали очередным звеном в цепочке похожих событий, которые за последний год затронули значительную часть белорусской частной медицины. Вспоминаем, работу каких медцентров власти уже останавливали и какими были последствия таких действий.

Список компаний, чья деятельность приостанавливалась государством за последний год, выглядит внушительно. Подобные ситуации, когда частные белорусские медцентры лишались возможности работать, случались и раньше. Например, в 2005 году Минздрав отзывал лицензии у «Нордина» и «Экомедсервиса». Но нынешняя кампания по наезду на частные медцентры отличается своей продолжительностью (она длится уже около года) и числом охваченных организаций, пишет zerkalo.io.

Как это было

Условным началом нынешней «медицинской» кампании властей можно считать конец марта 2022 года. Медцентры тогда не закрывались, но по стране прокатилась волна массовых задержаний врачей — травматологов и ортопедов. Всего тогда задержали несколько десятков медиков, которых подозревали в получении взяток. После этого в клиниках начались сложности с операциями по протезированию суставов. А возможным выгодополучателем от этой акции назывался медцентр «Мерси». Как установил Беларусский расследовательский центр, владельцы «Мерси» связаны с «табачным королем» Алексеем Олексиным (известным по роли «кошелька» Александра Лукашенко) и семьей старшего сына Лукашенко, Виктора.

После «дела ортопедов» «Мерси» оказалась единственной клиникой в стране, в которой продолжили ставить импортные суставы. При этом операции по протезированию здесь стали стоить от 6,5 до 8 тысяч долларов — против 3−4 тысяч, которые раньше просили в государственных клиниках. «Мерси» еще всплывет в этой истории позднее.

Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность для двух медцентров.

«Клиника А1» попала под прицел чиновников из-за трех обращений от граждан «по вопросам качества и организации медпомощи». Комиссия Минздрава обнаружила, что у лазерной системы в медцентре отсутствует паспорт, медоборудование используется без договора на техобслуживание и ремонт, меддокументация ведется некачественно.

В «Лодэ» обошлось без обращений граждан: проверку в медцентрах этой компании инициировал КГК. Список нарушений, найденных в центральном офисе «Лодэ» и в филиалах в Бресте и Гродно, получился обширным. Это ведение предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии, нарушение протоколов диагностики и лечения, наличие лекарств с истекшим сроком годности, нарушение порядка оказания неотложной помощи, необоснованная выдача и продление листков нетрудоспособности, нарушения в медпомощи «детскому населению», нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

13 мая 2022 года сотрудники Департамента финансовых расследований КГК нагрянули в частный медицинский центр «Нордин» в Минске. В компании была изъята документация, а ее основателя и директора, известного психотерапевта и телеведущего Дмитрия Сайкова задержали в его доме в Браславском районе вместе с супругой (вечером того же дня их отпустили). Позднее КГК заявил, что обнаружил в «Нордине» нарушения «при проведении ортопедических вмешательств», а также вскрыл факты уклонения от уплаты налогов на сумму более 500 тысяч рублей.

19 мая 2022 года КГК анонсировал новые проверки медцентров — якобы для того, чтобы выяснить, не завышают ли те цены на свои услуги и не навязывают ли пациентам ненужные услуги.

И вот здесь в поле зрения снова попадает тот самый медцентр «Мерси» из материалов Белорусского расследовательского центра. В начале июня 2022 года стало известно, что после приостановки работы медцентров «Лодэ» сотрудники крупнейшей белорусской IT-компании получили в качестве альтернативы возможность обслуживаться за счет работодателя в клинике «Мерси». По словам айтишников, в частных беседах с ними сотрудники «Лодэ» рассказывали, что происходит передел рынка и что врачей из опального медцентра активно приглашает «Мерси». Некоторые из медиков принципиально не соглашались на такую альтернативу и решали переехать в Польшу.

3 августа 2022 года Минздрав приостановил действие лицензии «Нордина» (который также использовался белорусскими IT-компаниями для медобслуживания своих сотрудников) и стоматологической клиники «Три Дантиста Плюс». По утверждению чиновников, жалобу на последнюю подал некий недовольный гражданин. Комиссия, направленная по этому сигналу, обнаружила, что клиника использует незарегистрированную медтехнику, плохо ведет меддокументацию и не предоставляет в срок в Минздрав документы о назначении новых работников.

Претензии к «Нордину» включали, помимо прочего, нарушения в порядке обращения наркотических средств, в организации оказания неотложной помощи, в проведении медосмотров и хранении лекарств. Также медцентр доктора Сайкова будто бы занимался предпринимательской деятельностью в месте, не указанном в лицензии, и нарушал протоколы диагностики и лечения — в том числе по анестезиологии, реаниматологии, акушерству, гинекологии, кардиологии, неврологии.

15 сентября Минздрав принял неожиданное решение о приостановлении с 26 сентября деятельности медцентра «Мерси». Это событие как будто выводит организацию из числа возможных главных игроков государственного «крестового похода» против частной медицины. Лицензия одного из новейших минских медцентров, открывшегося 28 января 2021 года, была временно отозвана из-за проблем с медицинской документацией, нарушений в проведении медосмотров, организации неотложной медицинской помощи, ненадлежащего хранения медицинских средств, нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

С 14 октября Минздрав приостановил действие лицензии медцентра «Элитон плюс». Чиновники решили, что здесь нарушаются санитарно-эпидемиологические требования и нормы, отсутствуют договоры на техобслуживание и ремонт медтехники, плохо ведется меддокументация. Совокупность этих нарушений, по мнению проверяющих, могла «повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан».

16 ноября 2022 года Минздрав решил приостановить действие лицензий сразу трех медцентров.

Медицинский центр «Кравира», по официальной версии, был наказан за проблемы с медицинской документацией, использование незарегистрированной медтехники, невыполнение клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом, оказание медицинской помощи с нарушениями, повлекшими реальную угрозу жизни пациентов. Также Минздрав заявил о нарушениях в проведении медосмотров и экспертизах временной нетрудоспособности, в организации неотложной медпомощи, в хранении лекарственных средств.

«Доктор Немо», по мнению чиновников, не имел необходимой медицинской документации и договоров на техобслуживание медтехники.

В «ПлеядаМед» (Dental Clinic), как обнаружил Минздрав, выполнялись работы, не заявленные в лицензии, сотрудники выполняли работы, которые не соответствовали их квалификации. Проблемы с медицинской документацией не обошли стороной и это юрлицо.

Кроме того, все три медцентра обвинялись в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Наконец, вчера, 17 апреля 2023 года, КГК взялся за медцентр «Новое зрение» — якобы из-за налаженной схемы выплат части зарплат в конвертах. В этот же день стало известно о заведении уголовных дел на руководителей неназванных частных компаний, которые поставляли медицинские и фармацевтические товары в учреждения здравоохранения. Утверждается, что они причинили государству ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 8,9 миллиона рублей.

Последствия для компаний

Результаты пристального внимания со стороны властей для медцентров оказались разными. Закрытой из всех них оказалась только «Клиника А1» (другие крупные медцентры после приостановки работы через некоторое время возобновили прием клиентов). Впрочем, ее неприятности, похоже, были связаны с конфликтом между директором медцентра и сыном одного из учредителей. То есть этот кейс выбивается из списка всех остальных, о которых мы рассказываем в этом тексте.

Компания «Лодэ» смогла отстоять лицензию, возобновила работу в середине июня 2023 года и после этого даже планировала расширяться. Правда, до сих пор непонятно, какой ценой ее руководству дался подобный «успех». Даже в июле, уже после того, как компания снова начала работать, ее счета оставались заблокированными. На этом основании можно предположить, что расплачиваться за возможность работать владельцам медцентра пришлось буквально — то есть деньгами. В октябре директор «Лодэ» Владимир Горбачев сообщил, что компания «осуществила корректировку» и доплатила в региональные бюджеты около 236 тысяч рублей. Относительно небольшая сумма, озвученная Горбачевым, наводит на мысль, что это лишь часть общих издержек. Еще в мае сотрудники «Лодэ» рассказывали, что медцентру выставили штраф в миллион рублей.

Похоже, что одними деньгами дело не обошлось. После возобновления работы медцентру пришлось перестроить и свою кадровую политику. В августе 2022 года стало известно, что в «Лодэ» пришел список на увольнение 13 или 14 сотрудников — и эти люди лишились работы.

«Нордин» и «Три Дантиста Плюс» вернулись к работе в начале октября 2022 года, через полтора месяца после приостановки их деятельности. По официальной версии, все выявленные ранее нарушения были устранены. Со слов сотрудников «Нордина» известно, что одно из юрлиц Дмитрия Сайкова было оштрафовано на 500 тысяч рублей, но и после этого проверяющие органы не остановились на определении «откупной цены». Сам доктор Сайков вернулся к медицинской практике только в январе 2023 года.

Клиника «Мерси» повторно открылась 8 декабря 2022 года — она простаивала почти два с половиной месяца.

Медцентр «Кравира» возобновил деятельность 31 января этого года — его вынужденное бездействие продолжалось более двух месяцев.

А вот страницы стоматологий «Элитон плюс» и «Доктор Немо» на портале 103.BY извещают потенциальных клиентов о том, что оказание услуг компаниями все еще приостановлено. Похоже, что не работает и «ПлеядаМед» (Dental Clinic). Звонки на рабочие телефоны, указанные на сайте организации, остаются без ответа, а кнопка формы записи на прием неактивна.

Что происходит?

По официальной версии — ничего экстраординарного. Комитет госконтроля проводит плановые проверки, реагирует на обращения граждан и не позволяет частным медцентрам завышать цены. А министр здравоохранения Дмитрий Пиневич даже заявил, что «приостановка действия лицензии идет бизнесу только на благо». По словам чиновника, «некоторые именитые компании», попав в подобные ситуации, позднее высказывали благодарность. Также министр утверждает, что государство не делает различий между государственными и частными клиниками.

Так ли это на самом деле — неизвестно. Но случаи, когда государственные медучреждения закрывались бы навсегда или на несколько месяцев из-за необоснованной выдачи листков нетрудоспособности, несвоевременного ремонта медоборудования или проблем с документацией, припомнить очень сложно. А в то, что у того же «Лодэ» такие процессы налажены хуже, чем в государственных учреждениях здравоохранения, явно может поверить только человек, ни разу не бывавший как ни в одном из медцентров компании, так и в центральной больнице какого-нибудь из удаленных белорусских райцентров.

Но кое в чем Пиневич, по всей видимости, прав. Белорусские врачи, уволенные или уволившиеся из государственных медучреждений из-за гражданской позиции, участия в протестах или распространения правды о пандемии COVID-19, могли найти работу в частных медицинских компаниях. И здесь, конечно, государство не желает делать различий между клиниками разных форм собственности. Минздрав не гнушался для этого давить на частные медцентры как минимум с весны 2021 года, когда подработки в одном из них лишилась уволенная до этого из РНПЦ «Мать и дитя» за комментарий в Facebook кардиолог Елена Баранова. Не исключено, что и увольнения из «Лодэ» в августе 2022 года происходили по такому же принципу.

Впрочем, возможность выдавить из белорусской медицины нелояльных медиков — это скорее приятный бонус для властей, чем главная причина. В мае 2022 года, когда государство взялось за два крупнейших частных медцентра страны из трех (на фоне «Лодэ» и «Нордина» повезло «Экомедсервису»), «Наша Ніва» побеседовала с людьми, причастными к белорусской частной медицине. Тогда они склонялись к тому, что начался передел рынка в интересах частной клиники «Мерси». По словам собеседников издания, ее руководство в частных разговорах не стеснялось намекать на то, какие люди за ними стоят (имелась в виду семья одного из сыновей Александра Лукашенко). А параллельно с переформатированием рынка частной медицины в пользу «своей» частной медицины можно было заставить конкурентов раскошелиться.

Еще до того как министр Пиневич сделал свое заявление о том, что государство не делает различий между частными и государственными клиниками, в правдоподобности такого положения вещей усомнился Рустам Айзатулин. Врач, 12 лет спасавший детей в РНПЦ ортопедии и хирургии, был уволен оттуда в январе 2021 года из-за своей гражданской позиции.

По словам доктора, нарушения, в которых власти уличили частные медцентры, можно обнаружить практически в любом медучреждении страны, включая обычные государственные больницы и поликлиники. В них тоже есть лекарства с истекшим сроком годности, оборудование без договора на обслуживание и ремонт и нарушения в области санитарии и эпидемиологии. Что касается ведения документации, то врачи из государственных учреждений, как считает Айзатулин, просто не имеют времени для ее идеального заполнения. Если медик прав, то обозначенные Минздравом причины приостановления лицензий — не более чем формальные поводы.

Бывший врач РНПЦ ортопедии и хирургии обозначил несколько причин «атаки» на медцентры, которые казались ему правдоподобными. В частности, для «Лодэ» он не исключал месть со стороны властей за 2020 год, когда в медцентрах организации бесплатно обслуживались люди, выходившие из ИВС на Окрестина.

Среди других причин Айзатулин назвал потребность государства в деньгах, а также желание убрать конкурентов в сфере платных услуг у государственных клиник, что также должно увеличить поступления в бюджет. К слову, в пользу гипотезы о переделе медицинского рынка в пользу государственных структур свидетельствует и недавнее решение Минздрава о запрете большинству частных аптек продавать рецептурные лекарства.

По мнению Айзатулина, таким образом Минздрав также мог попробовать решить часть проблем, вызванных острой нехваткой врачей в больницах и поликлиниках. По этой логике вместо работы на ставку в госучреждении и подработки в частной клинике медики должны будут сосредоточиться на основной работе и перерабатывать уже на ней. Правда, доход самих медиков в такой ситуации уменьшится — зарплаты в частных клиниках, как правило, больше.

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