Соловьев неожиданно заговорил о ликвидации Путина

Соловьев неожиданно заговорил о ликвидации Путина2
- 19.04.2023, 13:58
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Кремлевская пропаганда уже нашла «виновного».
Пропагандистам РФ кажется, что президента Владимира Путина собираются убить. Владимир Соловьев пришел в бешенство из-за статьи в немецком издании Die Welt и в случае покушения на главу Кремля грозит нанести ядерный удар по Германии, передает dialog.ua.
«На что рассчитывают немцы... Режим Шольца должен быть стерт с лица земли», - сказал главный кремлевский пропагандист.
Его коллега по «цеху» добавил: «Не так меня тревожит, что европейцы включаются в начатую американцами прокачку идеи убийства Путина, а то, что европейские СМИ подключились к политической легализации идеи победы над Россией через убийство (диктатора - ред.) или превентивный ядерный удар».