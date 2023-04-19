Молодой человек раздавал на границе в Бресте валюту 19.04.2023, 13:59

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Зачем он это делал?

19-летний водитель легкового автомобиля «PEUGEOT» вместе с тремя пассажирами возвращался в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брест». Перед пересечением границы водитель раздал своим спутникам крупную сумму в долларах.

Как говорится в сообщении Брестской таможни, с целью декларирования ввозимых товаров водитель выбрал «красный» коридор. Однако о наличии денежных средств в пассажирской декларации он не заявил.

В результате проведения таможенного контроля и дальнейших проверочных мероприятий выяснилось, что сделал молодой человек неспроста. Как выяснилось, водитель автомобиля пытался ввезти на территорию Беларуси 40 тысяч долларов, раздав деньги пассажирам.

«Также выявлено, что наличные денежные средства были переданы водителю на территории Польши 33-летним гражданином Беларуси», — сообщили в таможне.

Там отметили, что сделано это было с целью незаконного перемещения валюты через таможенную границу. Денежные средства изъяты, а по материалам Брестской таможни следователями возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи 228 УК Беларуси предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. На виновника также могут наложить штраф.

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