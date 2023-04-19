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Украинский офицер раскрыл основную причину приезда главаря «ДНР» в Минск

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  • 19.04.2023, 14:08
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Украинский офицер раскрыл основную причину приезда главаря «ДНР» в Минск

Диктатора ждет унизительная пощечина.

Вчера Лукашенко встретился с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным. Белорусский диктатор предложил террористу свою «помощь». Украина же осудила эту встречу и отозвала своего посла из Беларуси.

Известный украинский военный эксперт, уроженец Донецкой области, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии для сайта Charter97.org предположил, что было основной причиной приезда Пушилина в Минск.

- Отзыв посла для консультации — это на дипломатическом языке выражение недовольства определенными дипломатическими действиями страны. Это, скажем, не сама пощечина, а намерение ее дать. Такое недовольство нужно обязательно показывать.

Приемом человека, которого Украина и весь мир считают нелегитимным, Лукашенко признает, по крайней мере, «ДНР».

Могу сказать, что Лукашенко просто не читал биографию Пушилина. Он - макеевский МММщик, очередное лицо непризнанной республики. Тем не менее Лукашенко его позвал и вывалил это в информационное поле. Скорее всего это было сделано по приказу Путина. Именно для того, чтобы Лукашенко подтвердил свое позиционирование.

- О чем Лукашенко и Пушилин могли на самом деле разговаривать?

- Поверьте, с Пушилиным не о чем разговаривать. Кроме как о передаче лишней картошки. То количество картофеля, которое производила Беларусь и в последнее время брала постоянно Украина, в этот раз осталось на полях и в хранилищах.

Думаю, что Лукашенко, как председатель колхоза, скорее всего просто попросил Пушилина купить у него картошки. Вот такая реальная причина встречи Лукашенко и Пушилина.

То, что он там говорил про «помощь в восстановлении Донецка», то было бы ему чем это делать. Донетчину поднимать будет Европа, а не Лукашенко. К тому времени режима Лукашенко уже не будет существовать.

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