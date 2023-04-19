В России началась паника после ликвидации Татарского: все статуэтки потрошат и проверяют 1 19.04.2023, 14:11

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Досталось даже бюсту маршала Жукова.

После ликвидации военкора-пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) сразу несколько российских политологов, аналитиков и военных экспертов разного сорта и пошива пожаловались на то, что им якобы пришли подозрительные посылки со статуэтками, сообщает Диалог.UA, опираясь на материалы, опубликованные в разных российских СМИ и интернет-пабликах.

Громче всех паникует сейчас так называемый «политолог» Константин Сивков: он кричит уверяет, что его якобы хотят убить сотрудники ГУР Украины и СБУ и именно они послали ему «подозрительный» бюст маршала Жукова.

Хотя при этом известно, что получил Сивков посылку от какого-то Никиты Барина, который проживает в Ульяновске. Наверное, это был очень законспирированный агент украинских спецслужб, поскольку так далеко забрался вместо того, чтобы отправить «сюрприз» из другой, более безопасной для него страны.

Также сообщается, что странные посылки были получены следующими пособниками режима Путина: Константином Исаевым, Владиславом Шурыгиным, Тимофеем Сергейчевым, а также Михаилом Терещенко, сотрудником агентства ТАСС.

Одному из пропутинских телевизионных пропагандистов пришел бюст маршала СССР Георгия Жукова. Счастливый получатель тут же забил тревогу и вызвал полицию, утверждая, что внутри может быть взрывное устройство. В результате полиция проверила бедную статуэтку советского военачальника, но взрывчатки у него внутри не обнаружила.

Тем не менее российские «эксперты» продолжают сеять панику.

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