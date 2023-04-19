«Какой-то позор»: стало известно, что произошло между Пригожиным и Минобороны РФ 1 19.04.2023, 14:34

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Главарь ЧВК оскорбляет российских генералов с помощью специальных «гонцов».

Внутри российской армии и ее фракций возрастает уровень конфликтности, при этом новые утечки дают представление о масштабе противостояния между путинскими генералами и ЧВК «Вагнер» бывшего уголовника Евгения Пригожина.

Российский военный пропагандист Александр Яремчук в своем Telegram-канале рассказал, что Пригожин общается с российскими генералами с помощью гонцов, причем эти гонцы нужны ему, чтобы матерно посылать российских генералов,

«Военкор» рассказал, как накануне побывал в штабе ЧВК, чтобы узнать про оперативную обстановку в Бахмуте. При этом во время нахождения в штабе он стал свидетелем «высоких отношений» и «слаженности» Пригожина и российских военных из Генштаба.

Закрытой связи с МО у Пригожина больше нет, поскольку все телефоны ему отключили, поэтому в штаб присылают посыльных, одного из которых Пригожин матерно послал прямо на глазах у пропагандиста.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале отмечает, что россияне на полном серьезе выкладывают подобные истории в открытый доступ и даже не понимают, как позорно выглядит их армия.

«Самое поразительное, что они на полном серьезе все это пишут, даже не понимают, какой это позор», - отметил он.

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