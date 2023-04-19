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Военную авиаактивность заметили на шести аэродромах Беларуси

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  • 19.04.2023, 14:37
  • 3,440
Военную авиаактивность заметили на шести аэродромах Беларуси
Иллюстративное фото

В «Гомель» снова прилетел российский транспортный самолета Ан-124.

Военная авиационная активность на территории Беларуси 18 апреля наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи», «Лида», «Боровцы», «Бобруйск», а также в аэропорту «Гомель». Об этом сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Фиксировались полеты самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил России.

В аэропорт «Гомель» прилетал транспортный самолета Ан-124 ВКС РФ (всего с 25 марта прилетело 19 подобных самолетов).

С аэродрома «Барановичи» улетел транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ.

С аэродрома «Мачулищи» улетел пассажирский самолет Ту-134 ВКС РФ.

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