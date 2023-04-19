Забыли прислать методичку 1 Илья Шепелин

19.04.2023, 14:47

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На российском ТВ неожиданно промелькнул правдивый кадр.

Как на федеральных каналах проработали общественное мнение по поводу принятия самого дикого закона против населения России со времен пенсионной реформы (а, вероятно, даже – со сталинской коллективизации)?

Никак.

Про закон о «цифровой казарме» — по которому 35-40 млн россиян могут быть внесудебно лишены права распоряжаться имуществом, водить машину, брать кредиты и выезжать за границу в случае неявки военкомат — сделали вид, что его либо вообще не принимали, либо будто это что-то несущественное

В главной итоговой программе страны «Вести недели» (которая выполняет роль сборника главных тезисов Кремля) Киселев вообще ничего об этом законе не сказал.

Главные темы его выпуска — перечисляю из шпигеля программы по порядку:

1) Киселев поговорил с отбитым кумом Путина М.Ковальчуком

2) Пятый месяц боев за «Артемовск»

3) Бардак в США

4) Репортер Киселева съездил в Арктику и поставил флаг РФ в гр…ной мерзлоте

5) «Берегитесь трансгендеров!»

6) «Самый красивый вид на Владивосток!». Репортер Кислева съездил в Приморье

7) С Пасхой!

А закон? Какой закон?! Ни слова

В программе «Москва Кремль Путин» тоже не сказали, что президент подписал такой необходимый стране закон. Но показали 42-минутный сюжет, как Путин героически годами сокрушает западные санкции.

При этом в дни, когда закон о «цифровом военном реестре» принимался, на ТВ о нем говорилось вскользь. В вечерних новостях 1 канала это был 14-й сюжет из 17. В полит-ток-шоу об этом звучали реплики, но по одной-две минуты из многочасовых эфиров. При этом по ТВ НИКТО не говорил о санкциях, которые ждут за неявку людей в военкомат. Типа граждане сами узнают, что из себя закон представляет, когда он граждан коснется.

Но этот закон — это такая вещь, про которую нельзя будет сделать вид, что его не существует, когда начнут вовсю применять. Такое ощущение, что в Кремле сами не поняли, что натворили и даже не знают, как к методичкам по этой теме подступиться

Ну зато у Киселева в программе был кадр (см. картинку), который можно печать на визитках сотрудников «Вестей недели».

Илья Шепелин, t.me

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